Samanyolu Haber /Ekonomi / Vergiden çocuklar da nasibini alacak! Oyuncaklar bakanlığın radarına girdi /12 Ekim 2024 21:28

Vergiden çocuklar da nasibini alacak! Oyuncaklar bakanlığın radarına girdi

Savunma sanayii yatırımlarını desteklemek amacıyla hazırlanan yeni vergi paketinin detayları ortaya çıktı. Bu kapsamda oyuncaklara da yüzde 20’lik ÖTV getirilecek.

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AKP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan Savunma Sanayii İle İlgili Bazı Düzenlemeler kanun teklifine göre oyuncaklardan da ÖTV alınacağı ortaya çıktı.

OYUNCAK BEBEKLERE VERGİ AYARI

Ekonomim'de yer alan habere göre; üç tekerlekli bisikletler, skuterler, pedallı arabalar, oyuncak bebek arabaları, oyuncak bebekler, eğlence amaçlı motorlu uçan oyuncaklar, her türlü bilmeceler (puzzle), küçültülmüş araç modelleri ve benzeri eğlencelik modeller (hareketli olsun olmasın) ÖTV kapsamına alınacak.

BAŞKA NELERDEN VERGİ ALINACAK?

Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na yönelik yasa teklifinde yapılacak diğer düzenlemeler madde madde şöyle:

    Vergi beyannameleri ve muhtasar beyannamelerden damga vergisi alınacak.
    Taşınmaz satışlarında tapu işlemleri için alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 TL, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 TL ücret alınacak.
    Limiti 100 bin TL ve üzeri Kredi kartı hamillerinden yıllık 750 TL katkı payı alınacak.
    Noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde işlem başına 75 TL alınacak.
    Sıfır araç tescilinde 3.000 TL, ikinci el satışlarında 1.500 TL ücret alınacak.
    ÖTV matrahı 5 bin lira ve üzeri kol saatleri ve dronelar ÖTV kapsamına alınacak.
    Küçük motorlu motosikletler (motor silindir hacmi 100 cm³ ve motor gücü 6 kW altı) Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne tabi tutulacak.
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