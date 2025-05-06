Samanyolu Haber /Gündem / Veri tabanından diplomayı sildiler, yüksek lisans diplomasını unuttular! /06 Mayıs 2025 23:49

Veri tabanından diplomayı sildiler, yüksek lisans diplomasını unuttular!

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun diploması İstanbul Üniversitesi veri tabanından silindi. İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan "Sürecin hukuki dayanaktan yoksunluğunu ve ciddiyetsizliğini gözler önüne seren çarpıcı bir ayrıntıyı paylaşmak isteriz: Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasını silenler, yüksek lisans mezuniyetini silmeyi unutmuşlar" dedi.

SHABER3.COM

İstanbul Üniversitesi, yatay geçişi usulsüz olduğu iddiasıyla diplomasını iptal ettiği CHP Cumhurbakanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun diploma bilgisini üniversitenin veri tabanından sildi.

Konuya dair açıklama yapan İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, haberi doğruladı.

Sürecin hukuki dayanaktan yoksun ve ciddiyetsiz olduğunu vurgulayan Pehlivan, İmamoğlu'nun lisans diplomasının silinmesine rağmen yüksek lisans diplomasının silinmediği bilgisini paylaştı.

Pehlivan şunları söyledi:

"Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının veritabanından silindiği iddiaları doğrudur. Davanın açıldığı sabah saatlerinde diplomanın alelacele veritabanından silinmesinin bir tesadüf (!) olup olmadığını kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Ancak sürecin hukuki dayanaktan yoksunluğunu ve ciddiyetsizliğini gözler önüne seren çarpıcı bir ayrıntıyı paylaşmak isteriz: Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasını silenler, yüksek lisans mezuniyetini silmeyi unutmuşlar! 49 gündür aldıkları kararı tebliğ edemeyenlerin sergilediği bu tablo, hukuktan ve ciddiyetten ne denli uzak olduklarının açık bir kanıtıdır."

İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASININ İPTAL EDİLMESİ

İstanbul Üniversitesi, 18 Mart Salı 2025 tarihinde Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi yönünde karar almıştı.

Diplomanın iptal edilmesine ilişkin  “komisyon raporunda” imzası bulunan isimlerden Doç. Dr. Yasin Çetin’in TÜGVA’nın eğitmenlerinden olduğu ortaya çıkmıştı.

İmamoğlu'nun avukatları, bugün (6 Mayıs Salı) diplomanın iptal edilme kararını iptali yönünde dava açmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Veri tabanından diplomayı sildiler, yüksek lisans diplomasını... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:24:39