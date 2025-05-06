Veri tabanından diplomayı sildiler, yüksek lisans diplomasını unuttular!

"Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının veritabanından silindiği iddiaları doğrudur. Davanın açıldığı sabah saatlerinde diplomanın alelacele veritabanından silinmesinin bir tesadüf (!) olup olmadığını kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Ancak sürecin hukuki dayanaktan yoksunluğunu ve ciddiyetsizliğini gözler önüne seren çarpıcı bir ayrıntıyı paylaşmak isteriz: Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasını silenler, yüksek lisans mezuniyetini silmeyi unutmuşlar! 49 gündür aldıkları kararı tebliğ edemeyenlerin sergilediği bu tablo, hukuktan ve ciddiyetten ne denli uzak olduklarının açık bir kanıtıdır."





İstanbul Üniversitesi, yatay geçişi usulsüz olduğu iddiasıyla diplomasını iptal ettiği CHP Cumhurbakanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun diploma bilgisini üniversitenin veri tabanından sildi.Konuya dair açıklama yapan İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, haberi doğruladı.Sürecin hukuki dayanaktan yoksun ve ciddiyetsiz olduğunu vurgulayan Pehlivan, İmamoğlu'nun lisans diplomasının silinmesine rağmen yüksek lisans diplomasının silinmediği bilgisini paylaştı.Pehlivan şunları söyledi:İstanbul Üniversitesi, 18 Mart Salı 2025 tarihinde Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi yönünde karar almıştı.Diplomanın iptal edilmesine ilişkin “komisyon raporunda” imzası bulunan isimlerden Doç. Dr. Yasin Çetin’in TÜGVA’nın eğitmenlerinden olduğu ortaya çıkmıştı.İmamoğlu'nun avukatları, bugün (6 Mayıs Salı) diplomanın iptal edilme kararını iptali yönünde dava açmıştı.