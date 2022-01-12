Samanyolu Haber /Gündem / Veriler, Erdoğan’ın iddiasını yalanladı /12 Ocak 2022 13:50

Veriler, Erdoğan’ın iddiasını yalanladı

Erdoğan’ın, “Ülkemizdeki enflasyon artışı nispeten diğer ülkelerin altında kalmıştır” iddiasında bulundu Ancak veriler bunu yalanlıyor . Türkiye, dünyada en yüksek yıllık enflasyona sahip 8. ülke.

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis’teki grup toplantısında Türkiye’nin enflasyon oranını diğer ülkelerle karşılaştırarak, “Ülkemizdeki enflasyon artışı nispeten diğer ülkelerin altında kalmıştır” iddiasında bulundu. Ancak veriler, Erdoğan’ın iddiasını yalanlıyor.

Meclis’teki grup toplantısında konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemizde de elbette enflasyon sorunu vardır, üstelik Türkiye enflasyona ek olarak döviz kuru dalgalanması gibi can yakıcı sorunla da boğuşmuştur” dedi.


Erdoğan, sözlerinin devamında, “Buna rağmen ülkemizdeki enflasyon artışı nispeten diğer ülkelerin altında kalmıştır” iddiasında bulundu ve “Döviz kurunda olduğu gibi enflasyonda da ülkemiz ve ekonomimizin gerçekleriyle uyuşmayan bir şişkinliğin bulunduğu açıkça ortadadır” ifadelerini kullandı.

Ülkelere dair resmi ekonomi verilerini derleyen Trading Economics'te yer alan verilere göre ise Türkiye’deki enflasyon oranı, dünyanın en yüksekleri arasında.

Türkiye, 185 ülkenin yer aldığı veri setinde en yüksek enflasyona sahip 8. ülke olarak bulunuyor. Türkiye’den daha yüksek enflasyona sahip 7 ülke ise sırasıyla şöyle: Venezuela, Sudan, Lübnan, Suriye, Surinam, Zimbabwe, Arjantin.



Geri kalan 177 ülkede ise Türkiye’den düşük enflasyon kaydedildi.

2021 TÜİK verilerine göre, Türkiye’de enflasyon, Eylül 2002’den sonra ilk kez yüzde 35’in üzerine çıktı.
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