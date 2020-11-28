Veriler hala şeffaf değil: Günlük 50 bin vaka, toplam 40 bin vefat var

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Sinan Adıyaman, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka sayısının 30 bine yaklaştığını açıklaması sonrası “Vaka sayılarıyla ilgili yanılmış olmak isterdik, haklı çıkmanın gururu içinde değiliz” dedi.







Birgün Gazetesi'nn iddiasına göre Sağlık Bakanlığı’nın verilerinin doğru olmadığını söylediği için iktidar ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin hedef aldığı Prof. Dr. Adıyaman, şunları söyledi:





“Bahçeli, ‘Adında Türk bulunan Tabipleri Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalı. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalı’ çağrısı yapmıştı. Oysa hesaplamalarımız bilimsel. O dönem de TTB’nin Covid-19 İzleme Grubu’ndaki bilim insanlarıyla toplantılar sonucu o verilere ulaşıp açıklıyorduk. Sağlık Bakanlığı’nın topluma neden şeffaf davranması gerektiğini, neden doğru bilgi vermesi gerektiğini defalarca anlattık.”





DSÖ’YE YANLIŞ VERİLER YOLLANDI







“Doğru bilgi verilseydi uzmanlar ona göre bir öngörüde bulunarak bulaş zincirini kıracak tedbirleri daha rahat söyleyecekti. Sağlık Bakanlığı Temmuz ayından itibaren Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) yanlış verileri yolladı” diyen Adıyaman şunları anlattı:





“Pandeminin başından beri şeffaflığın çok önemli olduğunu söylüyoruz. Biz söylemlerde bulunduğumuz zaman da ‘Halkı paniğe sevk ediyorsunuz’ diyorlardı. 28 bin vaka sayısının da doğru olmadığını düşünüyorum. Yaptığımız hesaplamalara göre günlük PCR pozitif sayısı 50 bin civarında. Verilere göre hayatını kaybedenlerin sayısının da açıklananın en az üç katı yani 40 bin civarında olduğunu düşünüyoruz.





SALGIN BİTMİŞ GİBİ AÇIKLAMALAR YAPILDI





Sinan Adıyaman, şu noktalara dikkat çekti:





“Günlük vaka sayısının 2 bin olarak duyurulduğu dönemde de sanki salgın bitmiş gibi açıklamalar yapıldı. Sağlık Bakanı, Haziran’da ‘ilk dalgayı bastırdık ikinci dalgayı beklemiyorum’ dedi. Veriler şeffaf açıklansa Bakan bu açıklamaları yapmasa salgın bu kadar yayılmayacaktı, binlerce yurttaş hayatını kaybetmeyecekti.”







