‘Veriler titizlikle gizleniyor’

Ülkede koronavirüs salgını giderek kontrolden çıkarken, ölüm ve vaka sayısında her geçen gün artış gözleniyor. İlaç ve zatürre aşısı bulmakta zorlanan yurttaşlar, yurdun dört bir yanından şikayet yağdırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı verilerin gerçeği yansıtmadığı ise her geçen gün daha yüksek sesle dillendiriliyor. CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Antalya’daki korona mücadelesinin pek çok soru işareti taşıdığını, Sağlık Bakanlığı ve Valilik tarafından verilerin büyük bir titizlikle gizlendiğini belirtti.





Vali tarafından 31 Mayıs’ta nüfus başına düşen vaka sayısına göre Antalya’nın 81’inci il olduğunun açıklandığını hatırlatan CHP’li Özer, “Mayısta günlük görülen vaka sayısı 100 civarındaydı. 1 Haziran’da kısıtlamalar kalktı, turistler gelmeye başladı. Çeşitli kurumlardan aldığımız bilgilere göre, eylül başı günlük ortalama vaka sayısı 350 iken bu sayı 15 Eylül’de 480’i buldu. Yani artık günlük ortalama 500 vaka tespiti yapılmaya başlanmış durumda. Yani 3,5 ayda vaka sayısında 5 kat artış var!” ifadelerini kullandı.









İZOLE OLANLARA BAKILMIYOR





Antalya ili genelinde Covid-19 testi pozitif çıkan ve hastanede tedaviyi gerektirmediği için evlerine gönderilen hastalardan çok sayıda şikayet aldığını belirten CHP’li Özer, “Durumu hafif ve orta seyirde olduğu için evlerine gönderilenler izolasyon süresince kontrol edilmediklerini, kendilerine ilaç gönderilmediğini ve acil durumlar için verilen telefon numarasına ulaşamadıklarını söylüyorlar. Belli ki durumu daha ağır hastalarla ilgileniliyor ve evdeki hastalara vakit ayrılamıyor” diye konuştu.





Özer şu ifadelerde bulundu: “Antalya şehir merkezinde yaklaşık 300 aile hekimi var. Her birinin ortalama hasta sayısı 15 ise filyasyonda en iyi ihtimalle 4.500 hastanın takibi yapılıyor demektir. Hastaların iddiaları göz önünde bulundurulduğunda anlıyoruz ki, hekimler ve sağlık çalışanları hastalara yetişemiyor ama bu durumun muhatabı onlar değil. Bu durumun muhatabı ve sorumlusu Sağlık Bakanlığı’dır, salgını yönetemeyen hükümettir!