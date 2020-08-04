Samanyolu Haber /Gündem / 'Vestel fabrikasında 7 işçi hayatını kaybetti, yüzlerce vaka var' iddiası /04 Ağustos 2020 11:10

'Vestel fabrikasında 7 işçi hayatını kaybetti, yüzlerce vaka var' iddiası

Manisa’daki Vestel fabrikasında normalleşme sürecinin ardından yeniden başlayan üretim sonrası, yüzlerce işçiye Kovid-19 virüsü bulaştığı ve ölümlerin yaşandığı iddia edildi.

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Birgün gazetesine konuşan bir fabrika işçisi, 1 Hazirandan sonra atılan normalleşme adımları sonrası esnek çalışma saatlerinin kalktığını hatırlatarak, “Şu anda vaka sayısında inanılmaz bir artış var. İşçiler olarak tedirginiz. Bizim bildiğimiz kadarıyla 7 arkadaşımız vefat etti. Korkuyoruz. Şirket gün geçtikçe vahşileşmeye başladı. Şirket ayakta dursun diye biz hiçe sayılıyoruz. İşveren sadece kendini düşünüyor” dedi.

SÖYLERSEN ATARIZ

Vaka sayısındaki artışın ardından fabrika yöneticilerinin işçileri tehdit ettiğini söyleyen çalışan,”Temasa geçtiğin kişileri söyleme, yoksa seni işten çıkartırız’ diye tehdit ettiklerini duyduk” diye konuştu.

KOŞULLAR KÖTÜLEŞTİ

Pandemiyle birlikte hak kaybı yaşadıklarını da belirten işçi fabrikadaki değişimi şöyle anlattı, “Hafta sonu izinlerimiz kalktı, pazar günleri bile çalışıyoruz. Mesai süremiz günde 12 saate çıktı. Bize sabahları kahvaltı veriyorlardı, bu hakkımız da kalktı. Koronavirüsten dolayı yemekler pakette veriliyor. Ama her gün ekmek arası yiyoruz. Koşullar giderek kötüleşiyor, çok zorlanıyoruz. Fabrikada buz 1-buz 2 şeklinde bölümler var. Buz 1’de vakalar çok yükselmiş durumda, orada revir dolmuş. Çamaşır fabrikası bölümünde vakalar fazlalaştı. Vakalar artınca önlem olarak çift maske taktırmaya başladılar. Ancak tehlikeye rağmen çalışmaya devam ettiler. Örneğin bayramın dördüncü günü hemen işbaşı yaptırıldı işçilere.”

VAKA ÇIKAN BÖLÜMLER KARANTİNAYA ALINMIYOR

Koronaya yakalanan işçilerin yerini hemen doldurmak adına yeni alımlar yapıldığını belirten işçi, ”Yoğun tempoda çalıştırılıyor herkes. Herkese test yapılmadı. Sadece şüpheli vakalara test yapılıyor. Bir bölümde çalışanlar koronaya yakalandı diyelim, bölüm karantinaya falan alınmıyor. Çalışanlar çalışmaya devam ediyor. Herkes çok tedirgin. Vakalar çıkıyor; ancak herhangi bir karantina uygulaması yok. Servislerde de önceden yapılan tekli oturma uygulaması kaldırıldı, temas çok fazla” ifadelerini kullandı.
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