Vestel yapımı İHA, Yemen'de düşürüldü!

Vestel Karayel tipi insansız hava aracı (İHA) Yemen'in batısında İran destekli Husiler tarafından karadan havaya güdümlü füzeyle düşürüldü.





NTHnews haber sitesinde Yemen’de düşürülen insansız hava aracının (İHA) vuruluşu ve denize düşen parçalarının görüntüleri paylaşıldı.





Haberde, Suudi Arabistan’a ait casus İHA'nın Vestel tarafından üretilen “Karayel” olduğu ifade edildi.





"Mepanews" isimli Türkçe yayın yapan sitede de Yemen’de düşürülen insansız hava aracının Vestel yapımı “Karayel” olduğunu kaydetti.





Vestel Savunma Sanayi ise iddialara dair herhangi bir beyanda bulunmadı.