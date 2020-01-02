Samanyolu Haber /Dünya / Vestel yapımı İHA, Yemen'de düşürüldü! /02 Ocak 2020 13:26

Vestel yapımı İHA, Yemen'de düşürüldü!

İç savaşın sürdüğü Yemen’in batısında Hudeyde şehri yakınlarında Suudi Arabistan’a ait Vestel yapımı “Karayel” insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü iddia edildi.

Yemen'de Vestel yapımı İHA düşürüldü!

Vestel Karayel tipi insansız hava aracı (İHA) Yemen'in batısında İran destekli Husiler tarafından karadan havaya güdümlü füzeyle düşürüldü.

NTHnews haber sitesinde Yemen’de düşürülen insansız hava aracının (İHA) vuruluşu ve denize düşen parçalarının görüntüleri paylaşıldı. 

Haberde, Suudi Arabistan’a ait casus İHA'nın Vestel tarafından üretilen “Karayel” olduğu ifade edildi.

"Mepanews" isimli Türkçe yayın yapan sitede de Yemen’de düşürülen insansız hava aracının Vestel yapımı “Karayel” olduğunu kaydetti.

Vestel Savunma Sanayi ise iddialara dair herhangi bir beyanda bulunmadı.
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