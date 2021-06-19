Veyis Ateş gitti, şimdi sıra Korkmaz'ın PR'ını yapan Ersoy Dede'de

Yandaş mahallede Sedat Peker depremi içten içe sürüyor. Birçok AKP'li gazetecinin kirli ilişkileri deşifre olurken Erdoğan'ın gazeteci akrabası Cengiz Er, Twitter'dan TRT sunucusu Ersoy Dede'ye istifa çağrısında bulundu. Er, Dede'yi Sezgin Baran Korkmaz'a yakın olmakla suçladı.





Er'in paylaşımı şöyle:





"Veyis Ateş kaybetti ve bir süreliğine de olsa ekranlardan çekildiğini açıklamış oldu.

Diğerleri de bir an önce aynı şeyi yapmalıdır. Öncelik sırasını da hem Sedat Peker’e övgüler düzen, hem de SBK’nın PR’ını yapan Ersoy Dede’ye veriyorum. TRT Ana Haber’den hemen çekilmelidir."





Dede'den yanıt: İlacın bende değil





Ersoy Dede, Cengiz Er'e şöyle yanıt verdi:





"Cengiz Er denilen haysiyet cellatıyla yargı önünde hesaplaşacağız. 1) Bir insanın hem saygınlığına gölge düşürmek, hem de ekmeğiyle oynamak bu kadar kolay olmamalı. Senin bu kadar imkana rağmen kaybetmiş olman benim suçum değil. Sen bunca imkana rağmen, bir çok meslektaşından 1-0 önde başlamış olmana rağmen kaybetmişsin.. Bense lise öğrencisiyken Zonguldak’ta başladığım gazetecilik macerasında, ömrüm boyunca tırnaklarımla kazıya kazıya gelmişim. Senin derdinin ne olduğunu biliyorum, ilacın bende değil"



