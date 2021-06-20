Samanyolu Haber /Gündem / Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı /20 Haziran 2021 11:43

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Gazeteci Ahmet Şık, Habertürk sunucusu Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz arasında geçtiği iddia edilen konuşmanın 2 dakikalık ses kaydını yayımladı.

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık, Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon Euro istediği belirtilen ve HaberTürk'ten istifa eden Veyis Ateş ve Korkmaz arasında geçtiği öne sürülen konuşmanın ses kaydını yayımladı.

Şık, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz arasında geçen 12 dakikalık konuşmanın, İsmail Saymaz’ın bugünkü yazısında bahsettiği kısmına ait ses kaydı budur” diyerek Youtube'a koyduğu bölümü paylaştı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü gazetesindeki köşesinde ilgili kısmı şöyle vermişti:

"Korkmaz, 7 Ocak'ta yapıldığını söylediği 9 dakika 26 saniyelik kaydın 2 dakikalık kısmını dinletti. Ateş araba içerisinde konuşuyor. Yol ve araç sesi konuşma seslerine karışıyor.

Ateş, şöyle diyor: 'Şu an can yanın yaralı, kızgınsın, öfkelisin, dünyaya ateşe verirsin. Bu tarafın hassasiyet duyduğu şeyi sana iletmek istiyorum.'

Ateş, kimi lobi ve kliklerden söz ediyor. Kendini hakem olarak tanıtıyor. Korkmaz, 'Masaya sen otur benim yerime?' diye öneriyor. Ateş 'Nasıl istersen' diyor ve şöyle devam ediyor:

'Senle ilgili beklenti ve istedikleri ses çıkarmadan bir süre beklemen. ‘Samimiyetini göstersin, gerekeni yaparız (diyorlar).' Korkmaz, 'Samimiyetimizi nasıl göstereceğim abi?' diye soruyor. Ateş, 'Söz ettiğim meblağı istiyorlar' diyor. Korkmaz, '10 milyon Euro'yu verdiğim zaman…' diye konuşuyor. Hızlı konuştuğu için 'Milyon' ifadesini yutuyor."
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