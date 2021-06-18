Veyis Ateş'ten Halk TV'de 10 milyon Euro açıklaması

Kara para aklamakla suçlanan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon Euro istediği belirtilen ve dün istifa ettiği açıklanan eski HaberTürk Tv Ana Haber Sunucusu Veyis Ateş, Korkmaz'ın ricası üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü açıkladı. Ateş, "Beni arayıp 'Ben çok mağdur edildim. Senden ricam, sayın bakan beni yanlış anlıyor, ben şöyle mağdur edildim, lütfen bu mesajımı iletir misin?' dedi. Ben de gittiğim sayın bakana 'Sezgin Baran Korkmaz diye biri var, beni aradı' dedim. 'Keşke açmasaydın' dedi. Dedim böyle böyle şeyler var, 'kesinlikle doğru değil' dedi" açıklamasında bulundu. Ateş, Korkmaz'dan 10 milyon Euro talep ettiği iddiasını ise yalanlarken, "Böyle bir talep aramızda geçmedi" dedi. Ateş'in açıklamaları sırasında yayına bağlanan Korkmaz ise, "Bana bu işi halledebileceğini, benimle uğraşan bir lobinin bana bunu yaptığını, kendisinin aracı olduğunu, bu nasıl olacak dediğimde istedikleri meblağı vermemiz gerektiğini, meblağın ne olduğunu sorduğumda 10 milyon Euro olduğunu açık açık söylemiştir" dedi. Ayrıca Korkmaz, ses kaydının bulunduğunu ve birkaç kişinin kaydı dinlediğini de aktardı.





Halk TV'de İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Ateş, Sezgin Baran Korkmaz ile Temmuz 2020'de, Bodrum'da bir arkadaşının teknesinde tatildeyken tanıştığını söyledi. Paramount Otel'e Cihan Ekşioğlu'nun davetlisi olarak gittiğini, iki gün kaldığını ve para ödemediğini belirten Ateş, ekim ayında İstanbul'da Korkmaz ile karşılaştığını söyledi.





Sedat Peker, 6 Haziran'da yayımladığı videosunda, Veyis Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz için Ankara'da arabuluculuk yaptığını öne sürmüştü. Bu iddialarla ilgili olarak Habertürk yazarları Fatih Altaylı ve Sevilay Yılman, Korkmaz'ın kendileriyle ayrı ayrı temas kurarak, Peker'in iddialarını teyit ettiğini ve Ateş'in Korkmaz lehine durumu çevirmek için kendisinden 10 milyon Euro istediğini ileri sürmüştü.





Bu iddialara cevap veren Ateş, "Ben diyeceğim ki, lobiler klikler var gönder bana 10 milyon Euro ben bu işi çözerim. Böyle bir konuşmamız yok. Böyle bir talep aramızda geçmedi" dedi. Saymaz'ın ses kaydını dinlediğini söylemesi üzerine de Ateş, "Neresi önü, neresi arkası bilmediğim bir konuşma. Ben 10 milyon Euro istemedim, böyle bir konuşmayı yapmadım" ifadesini kullandı.





"Sedat Peker ile yemek yedik, sohbet ettik; ne siyaset ne de iş konuştuk"





Sedat Peker ile tanışıp tanışmadığı ile ilgili soruya da yanıt veren Ateş, "2016-17 olabilir, Kuruçeşme'de bir mekanda 4-5 kişi oturup yemek yedik, sohbet ettik. Ne siyaset konuştuk, ne iş konuştuk" diye yanıt verdi.





Ateş, pazartesi günü söz konusu iddiaların araştırılması için savcılığa başvuracağını da söyledi.





Korkmaz: Açık açık söylemiştir





Yayına bağlanan Sezgin Baran Korkmaz ise, Veyis Ateş'in avukatı üzerinden kendisini aradığını söylerken, aralarında geçen konuşmaları şöyle anlattı:





"Bana bu işi halledebileceğini, benimle uğraşan bir lobinin bana bunu yaptığını, kendisinin aracı olduğunu, bu nasıl olacak dediğimde istedikleri meblağı vermemiz gerektiğini, meblağın ne olduğunu sorduğumda 10 milyon Euro olduğunu açık açık söylemiştir."





"Ben bu olaylar olunca, adamlar falan gözaltında, ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Gerçekten ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bu sırada bir umuttur dersiniz ya... Veyis Bey hukuki problemi çözmek için değil, problemi meydana getiren klik ve lobi olduğunu, onlara 10 milyon Euro vereceğini söyledi. 'Seninle uğraşan lobi ve klik var, onlar bu parayı istiyor' dedi."