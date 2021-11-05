Veyis'e sordu, Soylu'ya hakaret saydılar

"SENİ SOYLU MU KORUDU?"





OLAYIN GEÇMİŞİ





İSTEDİ AMA BEN VERMEDİM





Kültür ve Devlet eski Bakanı Fikri Sağlar'a Habertürk TV'nin eski sunucusu Veyis Ateş'e sosyal medya üzerinden yönelttiği soru nedeniyle "hakaret" soruşturması açıldı.Tele 1'de canlı yayın konuğu olan Fikri Sağlar, soruşturmanın gerekçesi olarak Veyis Ateş’e sorduğu ’10 milyon euroyu ne yaptın?’ sorusunun gösterildiğini ifade etti.Sağlar şöyle konuştu:“Sedat Peker bir sürü ifşaatta bulundu. Bu ülkenin başbakanı, bu ülkenin meclis başkanı, bu ülkenin şu anda iktidar partisinin başkanvekili olan kişinin ailesi ve kişiyle ilgili uyuşturucu kaçakçılığından kaynaklanan ifşaatta bulundu. Ama hala savcılık bir şey yapmıyor ama savcılık bana ‘Süleyman Soylu’ya hakaret ettin’ gerekçesiyle, ’10 milyon euroyu Veyis Ateş kimin adına istedi?’ sözümün üzerine soruşturma açtı. Savcılığın bana gönderdiği kağıtta ‘gelmezseniz polis zoruyla getireceğiz’ deniyor. Bunu ilk defa açıklıyorum.”Fikri Sağlar, Sezgin Baran Korkmaz ve Veyis Ateş ilişkisiyle ilgili olarak Sedat Peker'in ortaya attığı iddiaların ardından Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Ateş'e şöyle seslenmişti:"Veyis Ateş zerre kadar onurun kaldıysa çık açıkla:1- Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon Avro'yu kimin için istedin?2- Başka kimlere çantacılık yaptın?3- Bugüne kadar kimlerden, ne kadar para kopardınız?4- Bu pis işleri sana Süleyman Soylu mu yaptırdı, seni o mu korudu?"Gazete Pencere Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Oğhan, HaberTürk yazarı Sevilay Yılman ile bir telefon görüşmesi yaptığını, bu görüşmede Yılman’ın Veyis Ateş’in Sezgin Baran Korkmaz’dan 10 milyon Euro istediği ve bu pazarlığın ses kaydının bir bölümünü dinlediğini söylediğini aktarmıştı.Halk TV'de İsmail Saymaz'ın sorulaını yanıtlayan Veyis Ateş "10 milyon avro" iddiasıyla ilgili şunları dile getirmişti:"Madem bu iş olmuyor ya, bu adam bana diyor ki 'Bu memlekette lobiler var, klikler var...' Ne anlarsın? Devletin bakanı diyor ki konu kapalı, gelecek yargıya teslim olacak. Ben diyeceğim ki, lobiler klikler var gönder bana 10 milyon euro ben bu işi çözerim. Böyle bir konuşmamız yok. (İsmail Saymaz: Ben bu konuşmayı dinledim. Sen konuşmada diyorsun ki, beklenti ve isteklerini göstermen lazım. O da diyor ki samimiyetimi nasıl göstereceğim abi. Sen de diyorsun ki onlar da çok güçlü pozisyonda olduğu için olur mu olmaz mı sormadım diyorum. Ben dinledim. Sen bu görüşmeyi yapmışsın. Bunu nasıl açıklıyorsun?) 10 milyon euro istemiş miyim, böyle bir kayıt var mı, ben kendi ellerimle götüreyim. Benim 7 aydan beri çıkmayan sesim, çıkmayan konuşmam, neresi önü, neresi arkası bilmediğim bir konuşma. Ben 10 milyon euro istemedim, böyle bir konuşmayı yapmadım."Canlı yayına telefon bağlantısıyla katılan Sezgin Baran Korkmaz, Veyis Ateş'in avukatı aracılığıyla irtibat kurduğunu söyledi. Korkmaz, "Veyis Ateş, kendisinin aracı olduğunu söyledi ve 10 milyon euro talep etti" açıklamasında bulundu.Baran Korkmaz suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Yayına tekrar bağlanan Korkmaz, "Veyis Ateş 10 milyon euro istedi ama ben vermedim" dedi.