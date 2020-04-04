İki yılı aşkın süredin Elazığ Cezaevinde tutuklu bulunan ve burada verem ve menenjite yakalanan Veysel Avunan tahliye edildi. Tedavisi cezaevinde ihmal edilen Avunan tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştu.





Tahliye kararını açıklayan HDP’li vekil ve Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Veysel Avunan tahliye olmuş! Gözlerimle halini gördüğüm, çok sık gündem ettiğim bir hasta mahpustu Perişan haliyle cezaevi, cezaevi dolaştırmış, inatla tahliye etmemişlerdi Her neyse Allah’a şükür bir hasta mahpus daha işkenceden kurtuldu :)” ifadelerini kullandı.



