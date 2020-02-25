Vicdan kalmadı, akılda mı kalmadı?

Eski başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik "dolandırıcı", "hain" ve "bölücü" sözlerine sert bir cevap verdi.







Bolu'nun Abant ilçesinde Gelecek Partisi'nin kurucu üyeleri ile bir araya gelen Davutoğlu konuşmasındaisim vermeden Erdoğan'a veryansın etti.





DAVUTOĞLU: KONYA'DA KONVOY İÇİN İZİN VERMEDİLER





"Bizim için 'dolandırıcı' diye bir ifade kullanıldı. Vicdan kalmadığını görüyoruz, fakat akıl da mı kalmadı?" diyen Davutoğlu, AKP hükümetinin Gelecek Partisi'ne mani olmak için kendisini ve arkadaşlarını her gün yeni bir yasağa maruz bıraktığını kaydetti.





Davutoğlu şöyle devam etti: "Bugünlerde de her gün birkaç arkadaşımızdan baskıya uğradıkları mesajı alıyoruz. Sonunda Konya’da açılış yapıyoruz diye bize konvoy yasağı getirdiler. Akraba kayırmacılığının bu kadar yayıldığı bir dönem olmadı"





"HUKUK BİR TAKAS MESELESİ DEĞİLDİR"





İlkesizlik ve savrulma ile karşı karşıya olduklarını belirten Davutoğlu, "Temel hak ve özgürlük konusunda tam bir ilkesizlik var. Kimsenin adalete talimat verir gibi konuşmaması lazım." dedi.





Davutoğlu, "Türkiye’de pastör Andrew Brunson ve gazeteci Deniz Yücel gibi insanlar tutuklandı. Sonra bir takım tehdit tweetleri atıldı. Brunson ve Yücel serbest bırakıldı. Hukuk bir takas meselesi değildir." ifadelerini kullandı.



