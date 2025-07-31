Victor Osimhen çılgınlığı: İstanbul'a gelişini 2,1 milyon kişi izledi

Galatasaray’ın transferinde mutlu sona erdiği Nijeryalı golcü Victor Osimhen İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne inen Victor Osimhen’i binlerce sarı-kırmızılı taraftar karşıladı.





Yayını, sadece kişi başı 150 lira vererek “Katıl” üyesi olan aboneler izleyebiliyor. Galatasaray Youtube kanalı da 3,61 milyon üyeye ulaştı.





Galatasaray, 25 yaşındaki Osimhen için Napoli’ye 75 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu rakamın 40 milyon eurosunun peşin, kalan 35 milyonunun ise 2026 yılı sonuna kadar ödenmesi planlanıyor.





Osimhen’in Galatasaray’dan yıllık 16 milyon euro kazanması bekleniyor.