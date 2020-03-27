Samanyolu Haber /Gündem / Video-konferans kararları açıklandı /27 Mart 2020 23:13

Video-konferans kararları açıklandı

Türkiye'de Koronavirüs vak'a sayısı 6 bine yaklaşırken, günlük artış hızı yüzde 50'yi buldu. İki haftadır Saray'dan çıkmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün bakanlarla video-konferansla görüştü. Görüşmeler sonunda yeni yasak kararları aldı.

Erdoğan: Sen 'Yerim dar' diyorsun!

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına dair alınan yeni tedbirleri açıkladı. 

Saray'a kapanan Erdoğan kararlardan önce bakanlarla video-konferans vasıtası ile ayrı ayrı görüştü. 

Erdoğan, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada ilave 7 maddelik tedbir paketini açıklarken, "30 büyükşehirde titizlikle uygulanacak." dedi.

KORONAVİRÜS İLE MÜCADALE İÇİN BUGÜN ALINAN KARARLAR:

1)Şehirlerarası seyahatler valilik iznine bağlandı.

2)Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecek.

3)Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacak.

4)Piknik alanları, ormanlar, ören yerleri gibi alanlar hafta sonları kapalı olacak. Hafta içi de buralarda hiçbir şekilde toplu olarak bulunulamayacaktır.

5)Askerler 14 gün karantina kuralına uygun şekilde kontrollü olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacak.

6)Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirildi.

7)Tüm illerde valilerin başkanlığında pandemi (uluslararası salgın) kurulu oluşturularak alınan tedbirlerin takibi yapılacak. Gerektiğinde o şehre mahsus ilave tedbirler de burada kararlaştırılacak.

Dünyada toplam vak'a sayısının 600 bine yaklaştığı Koronavirüs felaketinin Türkiye'yi de etkilediğini belirten Erdoğan. "Ülkemizde de bugün itibarıyla 5 bin 698 tespit edilmiş toplam vak'a ve maalesef 92 can kaybı vardır." dedi.

ERDOĞAN'DAN "EVDE KALALIM" ÇAĞRISI

"Bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakârlık yapmamız gereken bir döneme girdik." diyen Erdoğan, "Hep birlikte kurallara uyalım, ikazlara kulak verelim." diye konuştu.

Erdoğan şunları dile getirdi: "Rehavete ve paniğe katılmadan dikkatle ve sabırla atacağımız her adım bizi bu tehditten uzaklaştıracaktır. Kendimizin ve evlatlarımızın geleceği için evde kalalım, tedbirleri uygulayalım, bilim insanlarımızın tavsiyelerine kulak verelim."
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