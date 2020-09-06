Video konferansta ders anlatan öğretmen canlı yayında Covid-19’dan öldü

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede okulların açılması ve yüz yüze eğitimin nasıl olması gerektiği gibi konular tartışılırken, Arjantin’de travmatik bir olay yaşandı…

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’teki Universidad Argentina de la Empresa’da siyaset ve uluslararası ilişkiler dersi veren 46 yaşındaki profesör Paola de Simone, Zoom uygulaması aracılığıyla sanal ders verdiği sırasında fenalaştı. Öğrencilerinin kameralarının önünde nefes nefese kalan Paola de Simone öksürük krizine girdikten sonra yaşamını yitirdi.







AMBULANS ÇAĞRISI YANITSIZ KALDI





Öğrencileri de canlı yayın sırasında büyük panik yaşarken Arjantin basını da bu görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığını yazdı. Arjantin’in önde gelen gazetelerinden Diari Mes, “Çarşamba günü gerçekleşen dersten önce profesör öğrencilerine iyi hissetmediğini ve nefes almakta zorluk yaşadığını söyledi” ifadesini kullandı.