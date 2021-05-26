Peker'in düşkün ilan edip yalancı dediği Selvi, Peker'in adını tek kelime kullanmadan hakkında yazı yazdı.





AKP'li yazar, ismini anmadığı Peker'in videolarına ilişkin kaleme aldığı yazısında Türkiye'ye operasyon çekildiğini iddia ederek "bugün de AK Parti grubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, video operasyonlarının hedefi konusunda bir perspektif vermesi bekleniyor" ifadesini kullandı.







Selvi, "Erdoğan daha önce, 'Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz' uyarısında bulunmuştu. Yeni süreçte herkes eteklerindeki taşı döktü. Ama henüz Erdoğan konuşmadı. Kimse merak etmesin. Erdoğan bitti demeden bu iş bitmez. Yeni sürecin sonucunu Erdoğan ve Bahçeli’nin tavrı belirleyecek. Bir de milletin feraseti. Bahçeli ve Erdoğan’ın açıklamaları, sis bulutu dağıldıkça meselenin Soylu meselesi değil Türkiye meselesi olduğunu, hedefin Soylu değil, Erdoğan olduğunu daha iyi bir şekilde açıklıyor" düşüncesini dile getirdi.