Samanyolu Haber /Gündem / Videoları 'Baba Filmini' geçti /23 Mayıs 2021 15:12

Videoları 'Baba Filmini' geçti

Sedat Peker'in YouTube kanalından yayınladığı videolar IMDb'de listelenmeye başladı. Peker'in videoları 'Sedat Peker vs AKP' başlığı ile verildi.

Sedat Peker'den 7. video

Sedat Peker'in YouTube kanalından yayınladığı videolar IMDb'de listelenmeye başladı. Peker'in videoları 'Sedat Peker vs AKP' başlığı ile verildi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in bugün 7'ncisini yayınladığı video serisi, dünyanın en popüler film ve dizi veri tabanını bünyesinde barındıran Internet Movie Database'e (IMDb) girdi.

YouTube altıncı videosunun ardından Sedat Peker'in hesabına 'onay işareti' verirken, Peker'in videoları Internet Movie Database’e (IMDb) girdi.



"SEDAT PEKER VS AKP"

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, 'Sedat Peker vs AKP' başlığı kullanılan sayfada Peker’in bugüne kadar yayımladığı videolar hakkında kısa bilgiler veriliyor.

Sayfada Peker’in bahsettiği isimlerin hangi videolarda yer aldığı da görülüyor.



Peker’in videoları için kullanılan tanıtım metninde de 'Türkiye’de hükümetle derin bağları olan mafya liderinin dışlandığı', 'Peker’in mafya ve hükümet arasındaki karanlık bağlantıları çıkararak kendisine yapılan yanlışlar dolayısıyla intikam almak istediği' yazıyor.

Sayfada Peker’in videolarının 'tarzının' da biyografi, suç, reality show şeklinde olduğu ifade ediliyor.

BABA FİLMİNİ GEÇTİ

Peker'in videolarını IMDb puanı ise 9.9 olarak görülüyor. IMDb puanı 9.2 olan The Godfather filmini bile geçti.
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