Samanyolu Haber /Teknoloji / Videoları indirmek için son iki ay! /16 Aralık 2020 11:48

Videoları indirmek için son iki ay!

Sosyal medya platformu Twitter, canlı yayın uygulaması Periscope'u kapatıyor.

SHABER3.COM

Twitter, Periscope uygulamasını 2021 yılı mart ayında kapatacağını duyurdu. Ancak, ana uygulaması içindeki entegre Twitter Live özelliği aracılığıyla canlı video akışı sunmaya devam edecek.

Twitter adına gönderilen bir blog mesajında, "Periscope uygulaması, bir süredir sürdürülemez bir bakım modu durumunda. Geçtiğimiz birkaç yılda, kullanımın azaldığını gördük ve uygulamayı destekleme maliyetinin zamanla artmaya devam edeceğini biliyoruz." denildi.

Periscope, mart ayına kadar tamamen kapatılmayacak olsa da şirket bugün kullanıma sunulan uygulamaların en son güncellemesinden başlayarak yeni hesap kayıtlarını zaten engelliyor. 

VİDEO ARŞİVİNİ İNDİRMEK İÇİN SON İKİ AY

Kullanıcılar, gelecek yıl uygulama kapatılmadan önce hem Periscope videolarını hem de verilerini içeren bir arşivi indirebilecek.

Twitter, Periscope’u 2015 yılı mart ayında hizmet henüz piyasaya sürülmeden önce, canlı yayının en parlak döneminde 100 milyon Amerikan Doları'na yakın bir ücret ödeyerek satın almıştı.

Twitter, Periscope’un canlı yayın özelliklerini 2016 yılı aralık ayından beri kendi canlı yayın özelliğinin içine adım adım adapte etti.
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