Vietnam'ı yıkıp geçen Yagi Tayfunu Myanmar'ı da vurdu: En az 74 ölü

Vietnam'da geniş çaplı yıkım bıraktıktan sonra Asya'da ilerleyen Yagi Tayfunu, Myanmar'da da etkili olmaya devam ediyor. Ülke devlet televizyonuna Cumartesi günü yansıyan haberlere göre, tayfununun neden olduğu sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının en az 74'e ulaştığını ve 89 kişinin de kayıp olduğunu duyurdu.



Euronews'te yer alan habere göre bilgilerin derlenmesindeki güçlükler, can kayıplarının daha yüksek olabileceğine dair endişeleri arttırdı.



X'te yayınlanan bir videoda, insanların sular altında kalan bir sokaktan kurtarıldığı görüldü.



Ülkenin askeri hükümeti tarafından açıklanan yeni resmi ölü sayısı, cuma günü bildirilen 33 kişiden iki katından fazla oldu. Yagi Tayfunu daha önce Vietnam, kuzey Tayland ve Laos'u vurmuş, 260'tan fazla kişinin ölümüne ve büyük hasara yol açmıştı.



Yeni rakamlar, devlet medyasının iktidardaki askeri konseyin başkanı Kıdemli General Min Aung Hlaing'in Myanmar'ın yabancı ülkelerden yardım talep ettiğini söylediğini bildirmesinin ardından açıklandı.



Raporlara göre yaklaşık 240,000 kişi yerinden edildi. Birleşmiş Milletler (BM) mülteci ajansına göre, eylül ayı başında Myanmar'da, çoğu son yıllardaki savaş ve huzursuzluk nedeniyle olmak üzere 3,4 milyon kişi yerinden edilmiş durumdaydı.



Myanmar'da Mandalay ve Bago'nun orta bölgelerinin yanı sıra doğu Shan eyaleti ve ülkenin başkenti Nepido'daki alçak alanlar çarşamba gününden bu yana sular altında.



Devlet tarafından işletilen Myanmar Alinn gazetesinin haberine göre, Min Aung Hlaing ve diğer askeri yetkililer cuma günü başkentte sular altında kalan bölgeleri denetledi ve kurtarma, yardım ve rehabilitasyon çalışmalarını gözden geçirdi. Haberde, Hlaing'in yetkililere, fırtınadan etkilenen diğer ülkelerin yaptığı gibi yabancı ülkelerle temasa geçerek mağdurlar için kurtarma ve yardım yardımı almaları talimatını verdiği belirtildi.



Hlaing'in "Kurtarma, yardım ve rehabilitasyon önlemlerini mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yönetmek gerekiyor," dediği de aktarıldı.



Hasarın tam boyutu hala net değil, ancak ölü sayısının keskin bir şekilde artabileceğine dair korkular vardı. Yerel haber kaynakları 100'den fazla kişinin kayıp olduğunu bildirdi.



Kayıp ve hasar tespitinin yanı sıra yardım sağlama çabaları da karmaşık. Myanmar, ordunun seçilmiş Aung San Suu Kyi hükümetini 2021'de devirerek iktidarı ele geçirmesinden bu yana iç savaş durumunda. Bağımsız analistler, ordunun ülke topraklarının yarısından çok daha azını kontrol ettiğini düşünüyor.



Myanmar neredeyse her yıl muson mevsiminde aşırı hava koşullarına maruz kalıyor.



2008 yılında Nargis Kasırgası 138.000'den fazla insanın ölümüne yol açmıştı. O zaman iktidarda olan askeri hükümet uluslararası yardımı kabul etmekte gecikti ve nihayet kabul ettiğinde de yardım bağışçıları tarafından çok az ya da hiç denetlenmeden dağıtımı sıkı bir şekilde kontrol etti.



Cumartesi akşamı devlet televizyonunda yayınlanan haberlerde ülkenin orta ve doğu kesimlerinde 24 köprü, 375 okul binası, bir Budist manastırı, beş baraj, dört pagoda, 14 elektrik trafosu, 456 elektrik direği ve 65.000'den fazla evin selden zarar gördüğü belirtildi.



Başkent sellerden en çok etkilenen bölgelerden biri. Myanmar'ın Eleven Media grubu cuma günü, rekor yağışların ülkenin UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan antik başkenti Bagan'daki birçok pagodaya zarar verdiğini bildirdi. Son 60 yılın en şiddetli yağışı olduğu söylenen yağmurun, birkaç yüzyıllık tapınak duvarlarının çökmesine neden olduğu belirtildi.