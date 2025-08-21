Vicdanlı yargıç olarak bilinen Frank Caprio, hayatını kaybetti

87’nci yaş gününde kendisine pankreas kanseri teşhisi konulduğunu açıklayan Caprio, bir süredir bu hastalıkla mücadele ediyordu.



Caprio’nun ailesi tarafından yapılan açıklamada, “O sadece saygın bir yargıç olarak değil, aynı zamanda sadık bir eş, baba, dede, büyük dede ve arkadaş olarak da hatırlanacak. Onun mirası, ilham verdiği sayısız iyilik eyleminde yaşamaya devam ediyor. Onun onuruna, her birimiz dünyaya biraz daha şefkat getirmeye çalışalım – tıpkı onun her gün yaptığı gibi” denildi.



TAKİPÇİLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ



Türkiye’de de “babacan yargıç” olarak tanınan Caprio, sosyal medyada paylaştığı bir videoda sevenlerinden dua istemişti. Caprio, mesajında, “Ne yazık ki bir aksilik yaşadım, şimdi tekrar hastanedeyim ve bir kez daha dualarınızda beni hatırlamanızı rica etmek için size geliyorum” ifadelerini kullanmıştı.