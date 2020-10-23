Samanyolu Haber /Spor / Villarreal-Demir Grup Sivasspor maçında tam 8 gol /23 Ekim 2020 00:39

Villarreal-Demir Grup Sivasspor maçında tam 8 gol

UEFA Avrupa Ligi grup maçında İspanya'da karşı karşıya gelen Villarreal ile Demir Grup Sivasspor maçında tam 8 gol vardı.

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Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 1. haftasında deplasmanda İspanya'nın Villarreal takımına konuk oldu. Sivasspor, deplasmanda Villarreal'e 5-3 yenildi.

2-0 geriye düştüğü maçta 2-2'yi ve 3-3'ü yakalayan Demir Grup Sivasspor, sahadan 5-3'lük yenilgiyle ayrıldı.

Villarreal'in gollerini 13'te Takefusa Kubo, 20'de Carlos Bacca, 57'de Juan Foyth, 74 ve 78'de Paco Alcacer kaydetti.

Demir Grup Sivasspor'un gollerini 33'te Olarenwaju Kayode, 43'te Mustapha Yatabare, 64'te Max Gradel attı.

İspanyol ekibinde Bacca'nın 37'de kullandığı penaltı atışında Demir Grup Sivasspor kalecisi Mamadou Samassa gole izin vermedi.
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