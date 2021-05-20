VİP Araçta Uzaya çıktılar





2023 yılında, “Ay’a sert iniş” yapacağı açıklanan Türkiye Uzay Ajansının(TUA) biri VIP minibüs beş araç kiraladığı ortaya çıktı. Araçların iki buçuk yıllık kirası ve şoför hizmeti için toplam 1 milyon 62 bin 919 TL ödeneceği kaydedildi.





Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığının kiraladığı beş aracın 1 Mayıs 2021–31 Aralık 2023 tarihleri arasında kullanılacağı kaydedildi. Yakıt masraflarının TUA tarafından karşılanacağı, kiralama şirketinin iki şoför tahsis edeceği ifade edildi. İhaleyi kazanan Irmak Grup Film Yayıncılık Prodüksiyon isimli şirkete araçların iki buçuk yıllık kirası ve iki şoför hizmeti için 1 milyon 62 bin 919 TLlik ödeme için sözleşme imzalandı.





Araçlarla ilgili ihale dosyasında TUA’nın kiraladığı araçların renginden iç döşeme özelliklerine, klima tipinden motor hacmine kadar detaylar bulunuyor. İhale dosyasında araçların özellikleri şöyle sıralandı: “Metalik gri, siyah, füme veya lacivert, en az 2019 model, en fazla 50 bin kilometre, Türkiye haritalı navigasyonlu, çift bölge kontrollü tam otomatik klima, elektrikli ve ısıtmalı katlanabilen yan aynalar EDL, MSR, ESC, ABS, ASR, yokuş kalkış desteği, renkli cam.





YATAK OLABİLEN KOLTUKLAR

Dokuz kişilik minibüs: En az 2019 model, en fazla 80 bin kilometre, en az 2000 cc en fazla 2500 cc, yatar pozisyon alabilen koltuklar, karşılıklı hale dönüştürülebilen koltuklar, ESP, ABS, ASR, BAS, EBD, otomatik klima sistemi, yolcu bölümünde ilave klima, yokuş kalkış desteği, otomatik kararan iç ayna, gri-siyah veya beyaz kol dayama yerleri.”





TUA, 16 Mart’ta “Tabela ve kapı isimliği alımı” ihalesine çıkmıştı. Açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilen satın alınacak malzemelere 36 bin 761 TL maliyetle ihale edilmişti.