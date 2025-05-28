VIP'den kilolarca altın kaçıran milletvekillerine aylardır dokunan yok

İstanbul Havalimanı VIP Salonu kullanarak altın kaçakçılığı yaptığı iddia edilen MHP’li 3 vekille ilgili yeni bir bilgi paylaşıldı. Gazeteci Timur Soykan, ‘VIP altın kaçakçılığını’ hatırlatarak skandalın Gaziosmanpaşa Adliyesi’ndeki bir rafta unutulmaya terk edildiğini anlattı.





7,5 AYDIR HİÇBİR İŞLEM YAPILMADI





Soykan yazısında şöyle dedi: “Yunus Emre Morkoç, hakkındaki soruşturmada ne iddianame hazırlandı ne de takipsizlik kararı verildi. Büyük skandal, Gaziosmanpaşa Adliyesi’ndeki bir rafta unutulmaya terk edildi.





VIP’ten altın kaçıran AKP ve MHP’li yeni ve eski milletvekilleri hakkında da hiçbir soruşturma açılmadı. Böylece bu kişilerin altınları kime teslim ettiği karanlıkta bırakıldı. Bilgiler sadece Saray’a sunulan ve özenle gizlenen raporda kaldı. Aradan geçen 7.5 ayda, yargı bu skandalı görmezden geldi.”





MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in, altın kaçakçılığı yaptığı için MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından partiden uzaklaştırıldığı ileri sürülmüştü.



















