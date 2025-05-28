Samanyolu Haber /Gündem / VIP'den kilolarca altın kaçıran milletvekillerine aylardır dokunan yok /28 Mayıs 2025 09:48

VIP'den kilolarca altın kaçıran milletvekillerine aylardır dokunan yok

Türkiye ve Dubai arasında yüzlerce kez seyahat gerçekleştirerek kilolarca altın kaçırdıkları ortaya çıkan ve skandalın ardından MHP'den istifa eden milletvekilleri hakkında 7,5 aydır hiçbir işlem yapılmadı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir rapor sunulduğu bilinse de, altınların kime teslim edildiği karanlıkta kalmaya devam ediyor.

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İstanbul Havalimanı VIP Salonu kullanarak altın kaçakçılığı yaptığı iddia edilen MHP’li 3 vekille ilgili yeni bir bilgi paylaşıldı. Gazeteci Timur Soykan, ‘VIP altın kaçakçılığını’ hatırlatarak skandalın Gaziosmanpaşa Adliyesi’ndeki bir rafta unutulmaya terk edildiğini anlattı.

7,5 AYDIR HİÇBİR İŞLEM YAPILMADI

Soykan yazısında şöyle dedi: “Yunus Emre Morkoç, hakkındaki soruşturmada ne iddianame hazırlandı ne de takipsizlik kararı verildi. Büyük skandal, Gaziosmanpaşa Adliyesi’ndeki bir rafta unutulmaya terk edildi.

VIP’ten altın kaçıran AKP ve MHP’li yeni ve eski milletvekilleri hakkında da hiçbir soruşturma açılmadı. Böylece bu kişilerin altınları kime teslim ettiği karanlıkta bırakıldı. Bilgiler sadece Saray’a sunulan ve özenle gizlenen raporda kaldı. Aradan geçen 7.5 ayda, yargı bu skandalı görmezden geldi.”

MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in, altın kaçakçılığı yaptığı için MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından partiden uzaklaştırıldığı ileri sürülmüştü.





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