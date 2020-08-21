Samanyolu Haber /Ekonomi / Virüs 100 milyon kişiyi aşırı yoksullaştırdı /21 Ağustos 2020 11:53

Virüs 100 milyon kişiyi aşırı yoksullaştırdı

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Covid-19 krizinin 100 milyon insanı aşırı yoksulluğa sürüklemiş olabileceği uyarısı yaptı.

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Malpass, koronavirüs salgını nedeniyle 70 ila 100 milyon kişinin aşırı yoksullaştığı tahmininde bulunarak salgının devam etmesi halinde bu sayının artabileceğini söyledi.

Euronews'te ye alan haberde Dünya Bankası, daha önce söz konusu salgının 60 milyon kişiyi aşırı yoksulluğun pençesine düşürdüğü tahmininde bulunmuştu.

Başkan Malpass, durumun alacaklı ülkelerin yoksul ülkelerin borçlarında indirim yapmasını zorunlu hale getirdiğini ifade etti.

Borçlara ilişki kırılganlığın yüksek seviyede olduğunu belirten Malpass, borçlu ülkelerin yeni yatırımcılar çekebilmek için tünelin ucundaki ışığı görmeleri gerektiğini söyledi.

G20 ülkeleri, en yoksul ülkelerin borç ödemelerinin yıl sonuna kadar askıya alındığını duyurmuştu. Bununla birlikte sivil toplum örgütlerinin yanı sıra Dünya Bankası da bu süreyi 2021'e kadar uzatma çağrısı yapıyor.

Öte yandan David Malpass, borç ödemelerinin askıya alınmasının yeterli olmayacağını düşünüyor. Malpass, halihazırda vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için mücadele eden borçlu ülkelerin ekonomik yavaşlamadan dolayı bu süre sonunda borçlarını ödeyecek durumda olmayacağını ifade etti.

Dünya Bankası'nın yeni baş ekonomisti Carmen Reinhart, Covid-19 nedeniyle yaşanan ekonomik krizi "pandemi bunalımı" olarak adlandırmıştı.
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