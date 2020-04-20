Virüs 27 gün vücutta kalabilir!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmalarının önemli olduğunu söyledi.





Çelik, Koronavirüs'ü yenen hastaların tekrar hastalanma riskine dair, "Koronavirüs'ü yenen insanların tekrar hastalanması çok zor bir ihtimal gözüküyor. Antikor oluşup oluşmadığını ölçmek için henüz teknik bir imkân bulunmuyor. Antikorun koruyucu durumu tam belirlenmiş değildir." dedi.





"Herkeste oluşuyor mu, onu da bilmiyoruz. Örneğin belirtisi geçenlerde antikor oluşmadığı kanaatindeyiz." diyen Çelik, "İstanbul'dan bildirilen bir vak'a vardı. Bizim de hastanede yaptığımız çalışmalar var. Hastanın birinin iyi olmaya gittiğini görüyoruz, ancak bunun için zaman gerekiyor. Bunu konuşmak için çok erken." dedi.





"27 GÜNE KADAR TEMKİNLİ OLMAKTA FAYDA VAR"





Koronavirüs tedavisi olduktan sonra bağışıklık sisteminin zayıflamayacağını belirten Çelik. "Bu hastalığı atlattıysa zaten bağışıklık sistemi normal düzeydedir, bu hastalığı yenmiştir, herhangi bir sıkıntı olamaz. Henüz böyle gösterilmiş bir delil de yok." ifadelerini kullandı.





Çelik, "Virüsün 14 gün yaşadığını biliyoruz; ama iyileşme süresi 3 ile 6 hafta sürüyor. Bununla ilgili çalışmalar var. 27 güne kadar söz edilen bir çalışma var. Net bir şey söyleyememekle beraber, virüsün 14 gün ila 27 gün kalabildiğini söyleyebiliriz. 27 güne kadar temkinli olmakta fayda var." diye konuştu.





"HAVALARIN ISINMASI İLE VİRÜS AZALABİLİR"





Havaların ısınmasının virüse etkisine değinen Çelik, "Havaların ısınması ile virüsün azalacağı yönünde bir kanaatim var. Afrika'da dışarıdan gelen vak'alar var. Orada bu dönemde salgın yapabilir. Bulaşması mümkün. Sıcak havada bunun pek mümkün olacağı kanaatinde değilim. Işıktan kolay etkilenirler ve ölürler." dedi.





"TEDBİRLİ VE SAKİN OLMAMIZ LÂZIM"





Prof. Dr. Çelik, maskenin hava almayacak şekilde takılması gerektiğine işaret ederek, "Kenarlardan ve alttan da hava almaması gerekiyor. Benim gördüğüm şeylerden birisi burnu açıkta bırakarak takan arkadaşlarımız var. Bunların olmaması gerekiyor." uyarısında bulundu.





Dağda, sokakta ve tepede dolaşan insanın yanında kimse yokken maske kullanmasına gerek olmadığını kaydeden Çelik, "Bu bir kimyasal gaz değil. Kimyasal gaz gibi havada olup bizi zehirleyecek bir şey gibi düşünmememiz lazım. Bu bizde takıntı hastalığına yol açar. Bu salgın bittiğinde maruz kalacağımız en önemli şey, takıntı hastalığıdır. Ondan korunmak istiyorsak tedbirli ve sakin olmamız lazım." dedi.