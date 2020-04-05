Samanyolu Haber /Sağlık / Virüs aşısında yeni gelişme /05 Nisan 2020 16:08

Virüs aşısında yeni gelişme

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüsle ilgili yapılan bir araştırmada virüsün zayıf noktasının bulunduğu ifade edildi.

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Saygın bilim ve teknik dergisi Science’ta yayınlanan bir makalede, “Kovid-19’un zayıf noktası bulundu ve bu bölgeyi hedefleyen ilaç ve terapi ile birlikte bir aşının bulunması da mümkün” ifadeleri yer aldı.

Biyolog Ian Wilson ve ekibi tarafından yürütülen araştırmada, keşfedilen bu hassas bölgenin virüsün bulaşmasında kilit bir konumda olduğu ve aynı zamanda belirli ilaçlara karşı da hassas ve kırılgan olduğu belirtildi.

Araştırmada daha önce SARS hastası olan bir kişiden alınan antikorun inceleme sonrasında bu keşfin yapıldığı ifade edildi. Makalede “Bilim insanları bu araştırma sırasında antikorun virüse yapışık olduğunu ve virüsten çekilip çıkarılacağını keşfetti” denildi.

Ancak bilim insanları bu noktayı bulmanın kolay olmadığına da dikkat çekiyor. Wilson’un ekibinde çalışan bilim insanı Meng Yuan, “Bu bölgenin virüsün içinde saklandığını fark ettik ve virüs ne zaman yapısını değiştirirse ortaya çıkıyor” dedi.

Bilim ekibi, koronavirüsü yenmeyi başarmış insanlara seslenerek kan bağışında bulunmalarını ve bu sayede kullanılabilecek antikorları incelemek istediklerini duyurdu.
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