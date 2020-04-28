Virüs çalışmalarında yeni gelişme

Nature Research adlı akademik dergide yayımlanan çalışma, hastane tuvaletleri, kalabalığın toplandığı kapalı alanlar ve sağlık personelinin koruyucu ekipmanını çıkardığı odaların havasında Kovid-19’un genetik materyalinin bulunduğunu gösterdi.







Vuhan’daki iki hastanede inceleme yapan Çin’li araştırmacılar, havadaki bu partiküllerin enfeksiyona neden olup olmayacağını tespit etmeye çalışmadı. Ancak bilim insanları hala koronavirüs hakkında yeni bilgiler öğrendiği için virüsün havadaki parçacıklarla yayılıp yayılamayacağı sorusu hala tartışılıyor.





Vuhan Üniversitesi’nden Ke Lan’ın liderlik ettiği araştırma ekibi, hastanelerde ve çevrelerinde “aerosol tuzakları” kurdu. Hasta koğuşlarında, marketlerde ve lojmanlarda da az sayıda kirli aeorosol keşfedilmesine rağmen, tuvaletlerde ve kalabalığın kullandığı kapalı alanlarda daha fazlası bulundu.





Independent Türkçe'nin Fox News’ten aktardığına göre tıbbi personelin koruyucu ekipmanını çıkardığı odalarda da yüksek yoğunluklu kirlilik bulundu. Bu da maske gibi ekipmanları kirleten parçacıkların maskeler, eldivenler ve önlükler çıkarıldığında tekrar havaya karıştığı anlamına gelebilir.





Araştırmacılar, “Bulgularımız, odaların havalandırılması, koruyucu giysilerin sterilize edilmesi, tuvaletlerin uygun kullanımının ve dezenfekte edilmesinin aerosollerdeki SARS-CoV-2 RNA yoğunluğunu etkili bir şekilde sınırlayabildiğini göstermektedir” dedi ve ekledi:





"İleri çalışmalar, havadaki virüsün enfeksiyona sebep olma kabiliyetini araştırmalıdır."