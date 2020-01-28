Samanyolu Haber /Gündem / Virüs Çin'den gelen kargolarla bulaşabilir mi? /28 Ocak 2020 15:14

Virüs Çin'den gelen kargolarla bulaşabilir mi?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ( 2019-nCoV) yayılma hızı tahminlerin üzerinde çıktı. Virüsün öldürme oranı çok yüksek değil (şu an için yaklaşık yüzde 3) ancak semptomlarını belli etmeden önce de bulaşabiliyor. Virüsün hızlı yayılması Çin'den gelen kargoları da gündeme taşıdı. Çin'den yola çıkan bir kargo aracılığıyla virüsün bulaşması mümkün mü?

SHABER3.COM

Konu, özellikle sosyal medyada #Aliexpress etiketiyle gündeme gelince uzmanlar açıklama yaptı. Üç koronavirüs vakasının görüldüğü Fransa'da Sağlık Bakanı Agnes Buzyn virüsün Çin'den gelen bir paketle bulaşma ihtimalini "son derece zayıf" olarak değerlendirdi.

Euronews'ten Fatih Yetim'in haberine göre Lille Pasteur Enstitüsü'nden viroloji uzmanı Anne Goffard da virüsün kargo yoluyla taşınma ihtimali için "abartılı bir endişe" ifadelerini kullandı. 

Quebec Ulusal Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nden viral hastalıklar uzmanı Pierre Talbot, koronavirüslerin nemli ortamlarda birkaç gün hayatta kalabildiğini ancak kuru ortamlardan hayatta kalma süresinin birkaç saatle sınırlı olduğunu belirtiyor. 

Starsbourg Üniversite Hastnesi viroloji laboratuvarı sorumlusu Samira Fafi-Kremer'e göre ''virüsün hayatta kalması için belirli bir nem, belirli bir sıcaklık gerekir. Ve bulaşması için, bir nesneye ciddi miktarda virüs yerleştirilmeli ve bir kişi uzun süre ona dokunmalı ve hatta elini ağzına sokmalı ki virüs taşınmış olsun." dedi

Caen Üniversite Hastanesi viroloji servisinden Astrid Vabret ise bu ihtimali "teorik olarak mümkün ancak şimdiye kadar hiç gözlemlenmeyen bir durum" olarak tanımlıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Virüs Çin'den gelen kargolarla bulaşabilir mi? Sonraki Haber >>

Yıkım, korku ve telaş...

Yıkım, korku ve telaş...

O uçağı Taliban mı düşürdü?

O uçağı Taliban mı düşürdü?

Binadaki çatlakları gösteren öğrenciler tehdit edildi!

Binadaki çatlakları gösteren öğrenciler tehdit edildi!

Serdar Akinan'dan korkunç iddia!

Serdar Akinan'dan korkunç iddia!

Beni Suriyeli çocuk kurtardı!

Beni Suriyeli çocuk kurtardı!

2,5 yaşındaki Yüsra ve annesi 24 saat sonra kurtarıldı!

2,5 yaşındaki Yüsra ve annesi 24 saat sonra kurtarıldı!

6.8'lik depremin ürperten sesi!

6.8'lik depremin ürperten sesi!

Hayat kurtaran telefon görüşmesi!

Hayat kurtaran telefon görüşmesi!

Adıyaman Kapalı Cezaevi önünde endişeli bekleyiş

Adıyaman Kapalı Cezaevi önünde endişeli bekleyiş

Alo! Enkaz altındayım, nefes alamıyorum...

Alo! Enkaz altındayım, nefes alamıyorum...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:58:54