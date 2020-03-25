Samanyolu Haber /Dünya / Virüs Çin'den önce İtalya'da mı görüldü? /25 Mart 2020 19:40

Virüs Çin'den önce İtalya'da mı görüldü?

İtalyan doktor Guiseppe Remuzzi'nin, Koronavirüs salgınının Çin'de patlat vermesinden önce İtalya'nın kuzeyinde nadir görülen bir zatürre hastalığının tespit edildiğini söylediği ifade edildi.

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İtalya'nın önde gelen doktorlarından Guiseppe Remuzzi, yeni koronavirüs nedeniyle görülen zatürrenin, Çin'de salgının başlamasından önce İtalya'da görüldüğünü öğrendiğini söyledi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre İtalya'nın önde gelen doktorlarından biri, Çin'deki yeni koronavirüs salgınından önce İtalya'nın kuzeyinde "tuhaf bir zatürre" görüldüğünü söyledi.

South China Morning Post'ta yer alan habere göre, Milano kentindeki Mario Negri Farmakolojik Araştırma Enstitüsü Başkanı Guiseppe Remuzzi, ABD'li radyo kanalı NPR'ye verdiği röportajda, "Pratisyen hekimler, Aralık, hatta Kasım ayında özellikle yaşlı insanlarda çok nadir görülen bir zatürre çeşidine rastlandığını hatırlıyor" açıklamasında bulundu.

Remuzzi, "Bu, virüsün, Çin'de salgının çıktığından haberdar olmamızdan önce, en azından Lombardiya bölgesinde dolaşımda olduğu anlamına geliyor" diye konuştu.

Remuzzi, İtalyan doktorların söz konusu hastalığın o dönemde görüldüğünü kendisine yeni bildirdiğini aktardı.

Koronavirüsün kaynağına ilişkin araştırmalar sürerken, Çinli solunum hastalıkları uzmanı Zong Nanşan, Çin'in ilk vakayı bildiren ülke olduğunu, ancak virüsün kaynağının henüz belirlenmediğini kaydetmişti. Lombardiya bölgesi, İtalya'nın en büyük Çinli nüfusunu barındırıyor.

İtalya'da ilk yeni koronavirüs vakasının Ocak ayı sonunda Lombardiya'da bir İtalyanın Çinli biriyle teması sonucu görüldüğü düşüncesi mevcuttu.
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