Samanyolu Haber /Dünya / Virüs eğitim sistemini değiştirdi /07 Şubat 2020 10:24

Virüs eğitim sistemini değiştirdi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yüz binlerce kişiye bulaşan yeni tip koronavirüsün daha fazla yayılmasını önlemek adına Çin'de haftalardır kapalı olan üniversitelerde, öğrencilerin eğitim hayatına devam edebilmeleri için artık online ders sistemi başlıyor.

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İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde görülen yeni tip koronavirüs nedeniyle bu zamana kadar dünya genelinde 500'den fazla kişi hayatını kaybederken, yüz binlerce kişi ise karantinaya alındı.

Çin hükümeti de dünyanın yaklaşık 28 ülkesine yayılan virüsün daha fazla yayılmaması için gereken adımları atmaya devam ederken, ülke genelinde üniversiteler bir süre kapalı kaldıktan sonra bahar döneminde internet üzerinden ders verilmesine karar verildi.

Çin’de yer alan bazı üniversiteler tarafından öğrencilere online ders ile ilgili gönderilen mesajda, koronavirüs nedeniyle öğrencilerle bir araya gelerek ders verilmesinin mümkün olmadığı, ancak öğrencilerin eğitim hayatını normal bir şekilde devam ettirmesi, dönemlerin uzatılmaması için bir sonraki duyuruyu yapılmasına kadar internet üzerinden dersler verileceği belirtti.

Öte yandan üniversiteler tarafından online ders sistemi korona virüsü nedeniyle kısa süreli uygulanacak bir sistem olduğu belirtilirken ders niteliğinde değişiklik olmayacağı kaydedildi.

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