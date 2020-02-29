Samanyolu Haber /Dünya / Virüs ilk kez bir hayvanda görüldü /29 Şubat 2020 13:49

Virüs ilk kez bir hayvanda görüldü

Hong Kong’da görülen bir olayla ilk defa köpeklere de koronavirüsünün bulaşabildiği keşfedildi.

SHABER3.COM

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde bir hayvan pazarında ortaya çıkan yeni tip Corona virüsü (COVID-19), uzunca bir süredir insanlara bulaşarak devam ediyordu. Hong Kong’dan gelen yeni bilgilere göre ilk defa bir köpekte corona virüsüne rastlandı.

Gürhan Kulaklı'nın webtekno'da yer alan haberine göre Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, Hong Kong’da bir köpeğe yapılan kontrollerin ardından koronavirüsü kontrolünün 'zayıf pozitif' olarak çıktığını belirtti. Sydney Üniveristesi’nde Veteriner profesörü olan Vanessa Barry, köpeklerin de corona virüsüne yakalanabileceği, o yüzden dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

“İnsanlar panik yapmamalı” diyen Barry, “Evcil hayvanların COVID-19’un yayılmasına katkıda bulunması beklenmemektedir” dedi. Bu açıklamaya rağmen uzmanlar, COVID-19 şüphesi olan kişilerin evcil hayvanlarla yakın temas kurmamasını öneriyor.

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