Virüs ofisleri de küçültecek mi?

Corona virüsü salgını, iş hayatında büyük değişimlerin kapısını aralamış gibi duruyor.





Uzmanlara göre milyonlarca insanın evlerinden çalışmaya başlaması, ofislerin küçültülmesi konusundaki kurumsal hamleleri hızlandıracak. Reuters’ın haberine göre; Teknolojideki gelişmelerle birlikte evden çalışma deneyiminin verdiği iyi sonuçlara göre şirketlerin artık ofis metrekarelerini düşürmeye başlaması muhtemel.





‘ÇALIŞANLAR EVLERİNDE OFİSTEKİ KADAR ÜRETKEN’

AEW Sermaye Yönetimi'nden Gina Szymanski, Zoom, Microsoft Teams, Google Hangouts gibi uygulamalar sayesinde çalışanların uzaktan birbirleriyle iş birliği yapabildiğini ve ofisteki kadar üretken olduklarını söyledi. Szymanski, “Bu uygulamaların ofis metrekarelerine olan etkisi büyük ihtimalle mobil alışverişin perakende sektörüne olan etkisine benzeyecek” diye konuştu.





2008'deki finansal krizin ardından, ofislerde çalışan başına düşen metrekare alanı 14'ten 11.5'e düşmüştü. Salgın sonrası bu rakamın bu kez yarı yarıya azalacağı tahmin ediliyor.











