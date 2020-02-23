Samanyolu Haber /Dünya / Virüs salgını sonrası Samsung fabrikası kapatıldı /23 Şubat 2020 19:19

Virüs salgını sonrası Samsung fabrikası kapatıldı

Çin'de ortaya çıkarak dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrasında Güney Kore'deki Samsung fabrikasının da geçici olarak kapatıldığı ifade edildi.

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Samsung'un Güney Kore'deki fabrikalarından biri, bir çalışanda yeni koronavirüs görülmesi nedeniyle pazartesi gününe kadar kapatıldı.

Samsung Electronics dün yaptığı açıklamada, Güney Kore’nin güneydoğudaki Gumi kentindeki mobil cihaz fabrikasında bir yeni koronavirüs (KOVİD-19) vakasının doğrulandığını ve buradaki tüm tesisinin pazartesi sabahına kadar kapatıldığını söyledi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre şirket yayımladığı basın bülteninde, “Şirket, enfekte olmuş çalışanla temasa geçen meslektaşlarını karantinaya aldı ve olası enfeksiyonları test etmeleri için adımlar attı” dedi.

Samsung’un Gumi'deki fabrikası toplam akıllı telefon üretiminin küçük bir kısmını oluşturuyor ve çoğunlukla iç pazar için telefonlar üretiyor. Şirket akıllı telefonlarının çoğunu Vietnam ve Hindistan'da üretiyor.

22 Şubat'ta Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) bildirdiğine göre Güney Kore’de yeni koronavirüs ile enfekte olan insan sayısı 346'ya yükselmiş durumda.
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