Virüs Trump'u vurdu! Bıden farkı açtı

Son yapılan Reuters/Ipsos anketine göre Biden, ülke genelinde mevcut Başkan Donald Trump'ın yüzde altı önünde bulunuyor.







T24'te yer alan habere göre ankete katılanların yüzde 40'ı iki ismin bir genel seçimde karşı karşıya gelmesi durumunda Cumhuriyetçi aday Trump'ı destekleyeceğini söyledi. Ankete katılanların yüzde 46'sı ise böyle bir durumda oylarını Biden'dan yana kullanacaklarını söyledi.





Reuters/Ipsos'un Mart ayı başında yaptığı ortak ankette Biden sadece 1 puan öndeydi.





Ankete katılanların yüzde 89'u, Koronavirüs salgını konusunda çok endişeli olduklarını ifade etti. Bu sonuç, Koronavirüs salgını süresince siyasilerin yapacağı hamlelerin sonucu etkileyebileceğini gösterdi.





Trump, her akşam yaptığı basın toplantılarıyla halka seslenme şansı bulurken, Biden'ın seçim kampanyası salgın sebebiyle büyük oranda durdu.





Biden henüz resmi olarak Demokrat Parti'nin başkan adayı olmadı, ancak üst üste alınan ön seçim zaferleri sonucunda eski Başkan Yardımcısı, rakibi Sanders'la arasındaki delege sayısı farkını açtı. Sanders'ın farkı kapamasının zor olduğu ve yakın zamanda seçimlerden çekilebileceği konuşuluyor.