Samanyolu Haber /Sağlık / Virüs üç kez mutasyona uğradı! /11 Nisan 2020 12:09

Virüs üç kez mutasyona uğradı!

İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nin Covid-19’un genetik geçmişini ortaya çıkarmak için yaptığı araştırmada, virüsün temel olarak üç farklı şekilde mutasyona uğradığı keşfedildi.

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Virüse ait aralık-mart tarihleri arasındaki örneklerin incelendiği araştırmada, virüsün hayvanlardan insanlara bulaşan orijinal hali olan Tip A, şu anda en çok ABD’de ve Avustralya’da bulunuyor.

Uzmanlara göre, Çin’de salgın döneminde yaygın olan virüs, ilginç bir şekilde Tip A değildi. 

Ahvalnews.com'da yer alan habere göre koronavirüs ile ocak ayında mücadeleye başlayan Çin’de salgının zirvede olduğu dönemde, virüsün değişime uğramış hali Tip B dolaşımdaydı.

Araştırmada ABD’de yaygın olan koronavirüs vakalarının üçte ikisinin virüsün hayvandan insana bulaştığı Tip A olduğu ifade edilirken, incelenen vakaların büyük kısmının New York’tan değil, California’dan geldiği vurgulandı. 

Bilim insanları, virüsün ABD’ye orijinal formunda hızlı bir şekilde yayıldığını söylerken, bunun virüsün orijinal formunun herhangi bir önlem uygulanmadan yayılmaya devam etmesine neden olduğunu ifade etti. 

Araştırmaya göre Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve İsviçre’de Tip B yaygın durumda.

Tip B’den türeyen Tip C ise Singapur gibi ülkelerde görülüyor. Tip C virüsünün Singapur’dan Avrupa’nın birçok ülkesine yayıldığı belirtilirken buna karşın, Avrupa’da görülen en yaygın virüs ise Tip B. 
Bilim insanları, virüsün farklı ülkelerde sürekli mutasyon geçirdiğini belirtiyor.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre’nin Cenevre kentindeki merkezinde, diplomatik misyon şeflerine yaptığı konuşmada, “Covid-19’un ölüm oranının gripten 10 kat daha fazla olduğu tahmin edilmektedir” ifadesini kullandı.
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