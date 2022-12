Virüs vakaları arttı, çocuk aciller doldu, sınıflar boş kaldı!

İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmünoloji Bilim Dalı uzmanı Prof. Dr. Ayper Somer, çocuklar arasında çok ciddi bir salgın olduğunu söylüyor, Çapa ve diğer hastanelerdeki gözlem ve duyumlarını ise şöyle anlatıyor: “Neredeyse bir aya yakındır enfeksiyon servisi hep dolu, şu an acil bekleyen dört hasta var ama iki yatak boşalacak yani ancak iki hasta kabul edebileceğim. Çıkan hastanın yerine hemen yenisi yatıyor. Ciddi bir hasta yükü altındayız ve her geçen gün artıyor. İnan ne zaman bitecek hiç bilmiyoruz! Pandemide bile (çocuk hastalar özelinde konuşuyor) bu kadar çok hastamız yoktu. Şu an gelen hastaların çoğu COVID değil, çeşit çeşit virüslerle uğraşıyoruz.”









Yanıtı şöyle: “Çoğunlukla test yapılmıyor hastanelerde, sadece COVID-19 testi yapılıyor, diğer testler (her virüs için farklı kitler var) aşırı pahalı. Bazı özel hastanelerde bu kitlerden var ama fiyatı iki bin liradan başlıyor. Devlette ise yine sadece bazı hastanelerde influenza, RSV testleri yapılıyor. Yani ilaç yükünü azaltmak açısından hangi virüs ile uğraştığımızı bilmek daha iyi olabilirdi. Bu sebeple yani elimizde test olmadığı için biz de bazı tahmin yöntemleri geliştirdik. Onları uyguluyoruz. 23 çeşit virüs (denovirüs, metapnömovirüs, bocavirüs, RSV, adneovirüs vs.) var; çocuğun aniden ateşi çıktıysa grip, ateşi yavaş yavaş çıkıyor, hatta bazen düşüp yeniden çıkıyorsa RSV ya da COVID-19, özellikle bebeklerde ani ateş-solunum sıkıntısı söz konusu ise RSV, uzayan öksürük varsa yine RSV diyoruz. Strep-A ise virüs değil bakteri. Boğaz enfeksiyonlarında Strep-A en fazla yüzde 30 etkendir, geri kalan vakalarda asıl etken virüslerdir.”





- Özellikle solunum sıkıntısı ile gelen çocukların 3 yaş altı olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Ayper Somer üst yaşlarda anaokul ve ilkokul çağında- da artış olduğunu belirterek, “Onlarda solunum sıkıntısı pek görmüyoruz. Oysa küçük çocuklarda, akciğerleri tam gelişmediği için, enfeksiyon hemen akciğere iniyor. Bir aylık bebek var servisimizde. 3 buçuk yaşında zatürre tanısı alan çocuğumuz var, ki akciğerde sıvı da gördük. Ağır seyreden vakalar artıyor maalesef” hatırlatması yapıyor. Peki, ne oldu da bir anda bu kadar çok virüs çıktı? Diyor ki: “2020’nin tamamı, 2021’in de yarısından fazlası kapanmayla geçti. Bu dönem COVID-19 çok baskındı. Diğer virüsler adeta sessizliğe büründü.

Açılma ve maskelerin inmesi, kuralların hafiflemesi ile geçtiğimiz şubat ayında bu yana diğer virüsler adeta hortladı. Çok kötü patladı. Gece görülen vaka sayısı 200-300’e çıktı, normalde 70-80 hasta olurdu.”