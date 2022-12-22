Samanyolu Haber /Gündem / Virüs vakaları arttı, çocuk aciller doldu, sınıflar boş kaldı! /22 Aralık 2022 12:56

Virüs vakaları arttı, çocuk aciller doldu, sınıflar boş kaldı!

Hastaneler dolup taşıyor, çocuklarda virüslere dayalı vaka artışları devam ediyor. Özellikle acillerde yer, yoğun bakımlarda yatak bulmak çok zor.

SHABER3.COM

İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmünoloji Bilim Dalı uzmanı Prof. Dr. Ayper Somer, çocuklar arasında çok ciddi bir salgın olduğunu söylüyor, Çapa ve diğer hastanelerdeki gözlem ve duyumlarını ise şöyle anlatıyor: “Neredeyse bir aya yakındır enfeksiyon servisi hep dolu, şu an acil bekleyen dört hasta var ama iki yatak boşalacak yani ancak iki hasta kabul edebileceğim. Çıkan hastanın yerine hemen yenisi yatıyor. Ciddi bir hasta yükü altındayız ve her geçen gün artıyor. İnan ne zaman bitecek hiç bilmiyoruz! Pandemide bile (çocuk hastalar özelinde konuşuyor) bu kadar çok hastamız yoktu. Şu an gelen hastaların çoğu COVID değil, çeşit çeşit virüslerle uğraşıyoruz.”


COVID değilse ne? Kaç çeşit virüs var şu an?

SINIFLAR BOŞ

Yanıtı şöyle: “Çoğunlukla test yapılmıyor hastanelerde, sadece COVID-19 testi yapılıyor, diğer testler (her virüs için farklı kitler var) aşırı pahalı. Bazı özel hastanelerde bu kitlerden var ama fiyatı iki bin liradan başlıyor. Devlette ise yine sadece bazı hastanelerde influenza, RSV testleri yapılıyor. Yani ilaç yükünü azaltmak açısından hangi virüs ile uğraştığımızı bilmek daha iyi olabilirdi. Bu sebeple yani elimizde test olmadığı için biz de bazı tahmin yöntemleri geliştirdik. Onları uyguluyoruz. 23 çeşit virüs (denovirüs, metapnömovirüs, bocavirüs, RSV, adneovirüs vs.) var; çocuğun aniden ateşi çıktıysa grip, ateşi yavaş yavaş çıkıyor, hatta bazen düşüp yeniden çıkıyorsa RSV ya da COVID-19, özellikle bebeklerde ani ateş-solunum sıkıntısı söz konusu ise RSV, uzayan öksürük varsa yine RSV diyoruz. Strep-A ise virüs değil bakteri. Boğaz enfeksiyonlarında Strep-A en fazla yüzde 30 etkendir, geri kalan vakalarda asıl etken virüslerdir.”

AÇILMA İLE VİRÜSLER HORTLADI

- Özellikle solunum sıkıntısı ile gelen çocukların 3 yaş altı olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Ayper Somer üst yaşlarda anaokul ve ilkokul çağında- da artış olduğunu belirterek, “Onlarda solunum sıkıntısı pek görmüyoruz. Oysa küçük çocuklarda, akciğerleri tam gelişmediği için, enfeksiyon hemen akciğere iniyor. Bir aylık bebek var servisimizde. 3 buçuk yaşında zatürre tanısı alan çocuğumuz var, ki akciğerde sıvı da gördük. Ağır seyreden vakalar artıyor maalesef” hatırlatması yapıyor. Peki, ne oldu da bir anda bu kadar çok virüs çıktı? Diyor ki: “2020’nin tamamı, 2021’in de yarısından fazlası kapanmayla geçti. Bu dönem COVID-19 çok baskındı. Diğer virüsler adeta sessizliğe büründü.
Virüs vakaları arttı, çocuk aciller doldu, sınıflar boş kaldı! Peki ne yapmalı?
Açılma ve maskelerin inmesi, kuralların hafiflemesi ile geçtiğimiz şubat ayında bu yana diğer virüsler adeta hortladı. Çok kötü patladı. Gece görülen vaka sayısı 200-300’e çıktı, normalde 70-80 hasta olurdu.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Virüs vakaları arttı, çocuk aciller doldu, sınıflar... Sonraki Haber >>

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD'de üst düzeyde ağırlandı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD'de üst düzeyde ağırlandı

Soylu Meclis'e Trollerini getirmiş

Soylu Meclis'e Trollerini getirmiş

Bülent Keneş, MC Ana Haber'e konuk oldu

Bülent Keneş, MC Ana Haber'e konuk oldu

Bülent Keneş’i asıl isteyen kim? Gülru Gezer kim ve ne yapmak istiyor?

Bülent Keneş’i asıl isteyen kim? Gülru Gezer kim ve ne yapmak istiyor?

Polislerin HDP’li Encü’ye tokat görüntüsünü silme ‘telaşı’

Polislerin HDP’li Encü’ye tokat görüntüsünü silme ‘telaşı’

Kira artışından şikayet eden esnafa bakın ne dedi!

Kira artışından şikayet eden esnafa bakın ne dedi!

Alman ordusunda şimdi de Puma skandalı

Alman ordusunda şimdi de Puma skandalı

Ev kamerasına yansıyan deprem anı

Ev kamerasına yansıyan deprem anı

'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım'

'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım'

Macron Katar'da tribündeydi

Macron Katar'da tribündeydi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:40:28