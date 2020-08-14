Virüs yeşil sahalara indi: Fenerbahçe'den sonra Galatasaray ve Trabzonspor'da da Korona şoku

Galatasaray Futbol Takımı'nda 2 oyuncunun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.







Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni sezon öncesi futbolcu, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarında bulunan çalışanların tatil dönüşü Kovid-19 testlerinin yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi:





"İki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikâyeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavisine başlanmıştır."

















Trabzonspor'da da yapılan testlerde bir futbolcunun testinin pozitif çıktığı açıklandı.





İsmi açıklanmayan futbolcu karantinaya alındı