Samanyolu Haber /Spor / Virüs yeşil sahalara indi: Fenerbahçe'den sonra Galatasaray ve Trabzonspor'da da Korona şoku /14 Ağustos 2020 13:31

Virüs yeşil sahalara indi: Fenerbahçe'den sonra Galatasaray ve Trabzonspor'da da Korona şoku

Galatasaray'da iki futbolcunun, Trabzonspor'da da bir futbolcunun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

SHABER3.COM

Galatasaray Futbol Takımı'nda 2 oyuncunun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni sezon öncesi futbolcu, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarında bulunan çalışanların tatil dönüşü Kovid-19 testlerinin yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"İki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikâyeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavisine başlanmıştır."




Trabzonspor'da da yapılan testlerde bir futbolcunun testinin pozitif çıktığı açıklandı. 

İsmi açıklanmayan futbolcu karantinaya alındı 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Virüs yeşil sahalara indi: Fenerbahçe'den sonra Galatasaray... Sonraki Haber >>

400 kiloluk halteri kaldırırken dizlerini kırdı

400 kiloluk halteri kaldırırken dizlerini kırdı

Valilik önünde kendini ateşe verdi!

Valilik önünde kendini ateşe verdi!

Albayrak'ın açıklamasına videolu cevap

Albayrak'ın açıklamasına videolu cevap

Magandanın trafikte kadına saldırı anı

Magandanın trafikte kadına saldırı anı

Bakan pes dedirtti: Dolar BMW, Mercedes'e binenin derdi, vatandaşın böyle derdi yok

Bakan pes dedirtti: Dolar BMW, Mercedes'e binenin derdi, vatandaşın böyle derdi yok

Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada

Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada

Oyuncunun videoda anlattığı doğru çıktı: Şimdi de saç dökülmesi

Oyuncunun videoda anlattığı doğru çıktı: Şimdi de saç dökülmesi

Bu görüntülere pes! Galata Kulesi'ni yıkarak mı restore ediyorlar?

Bu görüntülere pes! Galata Kulesi'ni yıkarak mı restore ediyorlar?

İngiltere’de futbolcu hakeme saldırdı!

İngiltere’de futbolcu hakeme saldırdı!

8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçeyle gözaltı

8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçeyle gözaltı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:18:59