"Virüse fırsat tanırsak bir ay öncesine dönebiliriz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada salgının 'şu anki şartlarda' kontrol altında olduğunu söyledi. Koca 'virüse fırsat tanırsak bir ay öncesine dönmek ihtimal dahilinde' dedi.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının yaptığı açıklamada Türkiye'de "şu anki şartlarda" salgının kontrol altında belirtti ve "Salgın hastalıklar fırsat tutkunudur, virüse bu fırsatı tanırsak bir ay öncesine dönmek ihtimal dahilindedir. Örnek olduğumuz dünyaya bu kez ders olabiliriz" diye ekledi.





Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağının Bilim Kurulu'nun gündemine gelmediğini belirten Koca, salgının seyrine göre konuya ilişkin kararın Erdoğan tarafından açıklanacağını kaydetti.





Koca'nın açıklamasından satırbaşları şöyle:





- Bu başarının sahibi sorumluluğunu tek tek yerinde getiren 83 milyondur.





- Bazı kısıtlamalar hayat korudu.





- Böylesi bir salgınla mücadelede 8 hafta kısa bir zamandır.





- 8 hafta ortada büyük bir tehdit varken insan hayatında son derece kısa bir zamandır.





- Riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir.





- Bu salgında tek tek sizlerin sağlığından sorumluyum.





- Koronavirüs salgını 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tüm dünyanın konusu olan en büyük olaydır.





- Koronavirüs salgını aynı anda tüm kıtaları tutan ilk salgındır.





- 10 Mart'tan itibaren uygulanan filyasyonla tedbir ve tedavi birbirini tamamladı. İlk 4 hafta olayın seyrini 83 milyon birlikte değiştirdik. 29 Nisan'da günlük test sayısı 43 bin 498'e çıktı. Yeni hasta sayısı azaldı.





- Salgının 5. haftasından itibaren istikrarlı bir iyileşme içindeyiz. Şu anki şartlarda ama şu anki şartlarda salgın kontrol altında.





- Salgın hastalıklar fırsat tutkunudur, virüse bu fırsatı tanırsak bir ay öncesine dönmek ihtimal dahilindedir. Örnek olduğumuz dünyaya bu kez ders olabiliriz.





- Tedbirleri askıya alarak bir alışveriş kuyruğuna girmek, pazar yeri kalabalığına girmek risktir.





- Tedbirlerden ödün vermek çikolatayla diyeti bozmaya benzemiyor.





- Salgın bir hayat biçimi getirdi ve nelerin mümkün olabileceğini gösterdi. Bugün artık müzik grupları, dün sahnede verdiği konserleri internet üzerinden veriyor. İlköğretimde bile uzaktan eğitim modelinin alternatif olabileceğini gösteriyor. Hükümetler aynı şekilde toplanıp kararlar alıyor. Yeni normaller, yeni imkanlar keşfediyoruz.





- Dışarıya maskesiz çıkmak, maskeyi yarı açık takmak sorumlulukla bağdaşmaz.





- Yeni hayatımızda AVM kalabalıkları, stadyum kalabalıkları olmamalıdır.





- Kontrollü sosyal hayat toplumun iki tarafına sorumluluklar yüklüyor. Bir tarafta siz varsınız.





- Çalışmalar maskenin tek başına koruyucu olmadığını ortaya çıkmıştır. Maske ve sosyal mesafe birleşik bir tedbir olarak görülmelidir.





- Kontrollü sosyal hayatın başarıyla uygulanması toplumsal organizasyonun diğer tarafı diyebileceğimiz kurumların alacağı tedbirlere bağlıdır. Ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır. Büyük işyerlerinin sağlık konusunda hizmet alması kaçınılmaz olarak gözükmektedir.





- Kontrollü sosyal hayat dönemi sadece bireysel olarak değil, toplumsal birliktelikle aşılabilecek bir şeydir.





- Hayatımızı mümkün olduğu kadar evde sürdürmeye çalışalım, işimiz veya ihtiyacımız için dışarı çıkmışsak kalabalığın az olduğu yerlere gidelim. Risk yokmuş gibi davrananları uyaralım. İş yerlerimizde ise sağlıklı ortam talebinde bulunmalıyız. Önerilerimizi geliştirmeliyiz.





- Kontrollü sosyal hayat salgınla mücadelede sorumluluğun paylaşıldığı hayattır. Hekimi, hemşiresi, hasta bakıcısı, yoğun bakım teknikeri ve diğer tüm üyeleriyle sağlık ordumuz bu istikrarı gösteriyor. Bilim Kurulumuz tüm yetkinliğiyle çalışıyor, devlet kurumlarımız üzerine düşen her şeyi yapıyor.





- Salgını kontrol altına aldık, sosyal hayatımızı kontrol altına alırsak güzel günler göreceğiz, güzel, güneşli günler.





SORU-CEVAP





- (Turizm sektörü) Geniş bir rehber hazırlanmış olacak bayramdan sonra. Çalışanlar ve turistlerin nasıl uyması gerektiği görülmüş olacak. Sağlık taramaları ve hangi hastanelerimizin işletmelerle yakın temasta olacağıyla ilgili hazırlıklarımızı yaptık.





- (İkinci bir dalga mı geliyor) Biz kalabalık ortamlar oluşturmadan mesafe kuralına uymak şartıyla mutlak maske takarak yeni bir salgına kapı açmayacağımızı düşünüyoruz. Yer yer bu kurallara uyulmadığını görüyoruz. Bunların asla olmaması gerekiyor.





- Hiç kimsenin kendi başına istediği gibi hareket etme hakkı olamaz. Eğer bu tedbirlere uyma noktasında bir gayret içinde olursak yeni bir salgını önlemiş oluruz. Değilse kaçınılmaz son tabii ki öyle olur.





- (Bağışıklık haritası) 150 bin kişinin kimler olacağı tespit edildi. Biz bu dönemde PCR testini yapmak istiyoruz ama eğer becerebilirsek PCR'a ilave bir antikor testi de yapmak istiyoruz.





- (ASM çalışanları) Kendilerine bir ek ödeme yapılması için çalışma içindeyiz. Önümüzdeki günlerde netleşir.





- (YÖK'ün finallerle ilgili kararı) Haziran'da hem LGS hem de YKS'nin yapılmasının bir hareketliliğe sebep olacağını düşünüyoruz. Finallerin de yapılmasının daha fazla hareketliliğe neden olacağı kaygısı oluştu. YÖK'ün yaklaşımı bu hareketliliğe yoğun katkısı artışına sebep olabileceği düşüncesiyle olabildiğince dijital, online sınavı yaklaşımına karar vererek, yüz yüze sınavların olmaması şeklinde bir karar alınmış oldu. 2019-20 için üniversitelerde yüz yüze sınav olmayacak, online sınav yapılacak.





- (Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?) Bu bir hükümet kararı. Salgının seyri etkili olacak. Bilim Kurulu gündemine gelmedi. Şu anda net bir durum yok. Salgının seyrine göre zaten gündeme gelmiş olur. Hükümet ve sayın Cumhurbaşkanımız da gerekli açıklamayı yapmış olur.





- (Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'ndaki hastaneler) Yeri geldiğinde pistiyle deprem ve afet dönemlerinde kullanılabilecek hastaneler olarak kullanacağız. Buna ilave olarak yeri geldiğinde sağlık turizmi için de kullanmak istiyoruz ve kullanabiliriz. Ama bunun dışında hem deprem hem afetler için rahatlıkla hastanın naklinin kolay yapılabileceği bir alan olarak da düşündük. Bu Türkiye'nin bir zenginliği.





- (Camiler açılacak mı?) Salgının seyrine göre gündeme gelebilir. Bilim Kurulumuzda o anlamda bir gündem olmadı. Ama önümüzdeki günlerde zannediyorum gündeme gelmiş olur. Bakanlar Kurulu'nda zaten gündem olmur, Sayın Cumhurbaşkanımız da açıklamayı yapmış olur.





- (R0 değeri nedir?) İstanbul'da bir bölgede 16'ya kadar çıktığını biliyoruz daha dar kapsamda. Türkiye için şu anda 1.56 olduğunu söyleyebilirim.





- (Yeni vakadaki artışta 'öngörülebilir sınır' nedir?) Bizim öngördüğümüz. Yani biz toplumdaki hareketliliğe göre bu salgının önümüzdeki günlerde nasıl seyrebileceğini öngörebiliyoruz. Bir önceki hafta o hareketliliğin arttığını biz gördük. O hareketlilikle birlikte biz bu değişimin olabileceği beklenti içindeydik. Veriye dayanarak, hareketlilikle doğru orantılı olarak öngörülebilir olduğu ifadesini kullanmıştım.



