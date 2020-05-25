Samanyolu Haber /Sağlık / Virüse karşı en iyi koruyucu ekipmanı açıklandı /25 Mayıs 2020 17:21

Virüse karşı en iyi koruyucu ekipmanı açıklandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle 5,5 milyonu aşkın insan enfekte oldu, binlerce insan da hayatını kaybetti. Salgın henüz kontrol altına alınamadı ancak ülkeler kademeli olarak kısıtlamaları kaldırmaya başladı. Türkiye de kademeli olarak normalleşmeye geçen ülkelerden. Türkiye’de AVM’ler, mağazalar kapılarını açmaya başladı. 1 Haziran itibarıyla da çok sayıda işletme faaliyetlerine başlamış olacak. Ancak koronavirüse ilişkin tedbirler devam edecek.

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Türkiye’de toplu alanlarda maske takmak zorunlu. Hatta birçok ilde sokağa çıkarken maske takma zorunluluğu getirildi. Peki, normalleşme sürecinde virüsten nasıl korunacağız? Bilim insanları koruyucu ekipmanlar arasında bulunan siperlikli maskelerin önemine dikkat çekiyor.

Lowa Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden araştırmacılar tarafından Amerika Tıp Derneği’nin hakemli dergisi olan JAMA’nın internet sitesinde yayınlanan makalede, normalde sağlık çalışanları tarafından kullanılan kişisel koruma ekipmanlarından biri olan yüz koruyucu siperliğin toplum içinde de kullanılması önerildi.

Makalede, yüz koruyucu siperliklerin tüm bulaşma yollarına karşı “yüzü kaplayan plastik bir bariyer” görevi gördüğü için diğerlerine göre “daha iyi bir seçenek” olduğuna dikkat çekildi.

Yüz koruyucu siperliklerin avantajlarına vurgu yapılan makalede, “Cerrahi maskelerin dayanıklılığı sınırlı ve yeniden kullanıma uygun değiller, buna karşın yüz koruyucu siperlikler, su, sabun ve ev dezenfektanlarıyla kolayca temizlenerek sınırsız bir şekilde yeniden kullanılabiliyor” denildi.

Makalede şu ifadeler yer aldı:

“Kullanımı görece rahat olan siperlik, aynı zamanda viral giriş kanallarını kapattığı gibi, takan kişinin yüzlerine dokunma ihtimalini de azaltma potansiyeline sahip. Cerrahi maske takanlar, birileriyle konuşmaları gerektiğinde maskeyi çıkarmak zorunda kalabilirlerken, siperlik şeffaf olduğu için böyle bir şeye gerek kalmıyor.

Aynı zamanda yüz koruyucu siperlik kullanımı, takan kişiye ve karşı tarafa sosyal mesafeyi hatırlatmakla birlikte, konuşma esnasında yüz ve dudak ifadelerinin görünmesini de engellemiyor.”

Yüz koruyucu siperliklerin damlacık ve aerosollar yoluyla yayılan virüslerin solunma ihtimalini de önemli oranda azalttığına dikkat çekildi.

Bu da bir simülasyon çalışmasıyla ortaya konuldu. Bunan göre siperlik, bir sağlık çalışanının 45 cm’lik öksürük mesafesi içinde virüse maruziyetini yüzde 96 oranında azalttı. Koruyucu etkisinin 30 dakika sonra bile yüzde 80’i aştığı belirtildi.

Çalışma önerilen fiziksel mesafe kurallarına uyularak tekrar edildiğinde, solunan virüs miktarının yüzde 92 oranında azaldığı bildirdi.

 
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