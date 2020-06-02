Virüse yakalanan gazeteci Çetin Çiftçi cezaevine tekrar gönderildi!

Eylül 2019’da tutuklanan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Bugün gazetesi TBMM muhabiri Çetin Çiftçi, kaldığı Sincan Cezaevi’nde rahatsızlandı. İlk olarak karantina koğuşuna konulan Çiftçi, durumu kötüleşince 13 Mayıs’ta Dışkapı hastaneye kaldırıldı. Böbrek ve kalp rahatsızlıkları olan Çiftçi’nin, hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Eşi Selda Çiftçi, durumu hakkında bilgi almak için hastaneye gittiğinde bir gardiyan tarafından, “Niye buraya geldiniz, niye ısrar ediyorsunuz, tutanak tutarım bir yıl görüş hakkınız olmaz” şeklinde tehdit edildi. Eşinin, doktorlarla görüşüp bilgi alması engellendi. Gazeteci Çiftçi’nin, hiç bir açıklama yapılmadan 27 Mayıs’ta tekrar cezaevine gönderildiği öğrenildi. Ailesi, 21 gündür kendisinden hiç bir haber alamıyor, sağlık durumunu bilmiyor. Telefonla dahil görüştürülmüyor.





GÜNLERCE HASTANEDE TEK BAŞINA KALDI





Gazeteci Çetin Çiftçi’nin cezaevine girdikten sonra sağlık durumu hızla kötüleşmeye başladı. Daha önce kalp krizi ve iki kez kalp spazmı geçiren Çiftçi, cezaevinde de üç kez kalp ritm bozukluğu nedeniyle hastaneye sevk edildi. Böbreklerinden de tedavi görmeye başladı. Ailesi, Sağlık Bakanlığı’ndan bulaşıcı hastalıklarla ilgili temas zincirinin tespiti için yapılan “Filyasyon” çalışması için gelen telefonla Çiftçi’nin virüse yakalandığını öğrendi. Selda Çiftçi, özel çabalarıyla eşinin Dışkapı Hastanesi’ne kaldırıldığını belirledi. Eşinin durumu hakkında bilgi almaya gittiğinde bir gardiyan tarafından olayı kurcalamaması için tehdit edildi. Doktorlardan bilgi alması engellendi. Günlerce hastanede tek başına kalan Çiftçi’nin 27 Mayıs’ta tekrar Sincan Cezaevi’ne gönderildiği öğrenildi.





“21 GÜNDÜR EŞİMİN SESİNİ DUYMUYORUM”





Selda Çiftçi, “bilgi almak için 28 Mayıs’ta cezaevini aradığımda 1 Haziran’da telefon görüşü olacağını söylediler. Daha sonra ‘telefon kaydınız, belgeler yok, görüşme olamaz’ denildi. 21 gündür eşimin sesini duymuyorum. Eşim 4 Mayıs’tan bu yana tek başına hastane odasında, cezaevinde karantinada. Şu an sağlık durumuyla ilgili bilgi alamıyorum. Görüştürülmüyoruz. Mahkemeye verdiğimiz dilekçeler sonuçlanmadı. 2. bir test yapıldığı ve virüs testinin negatif çıktığı söyleniyor. Fakat kendiyle görüşemediğim için hiç bilemiyoruz.” dedi.





MECLİS MUHABİRLİĞİ YAPIYORDU





Gazeteci Çetin Çiftçi’nin 20, 13 ve 6 yaşında üç çocuğu bulunuyor. Kapatılan Bugün Gazetesi’nde Meclis Muhabiri olarak çalıştığı gerekçesiyle tutuklanan Çiftçi, Eylül 2019’da gözaltına alındı. Yargılaması çok hızlı süren çiftçi Şubat 2020’de yargılandığı Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “örgüt üyeliği” gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ailesi, maddi imkansızlıklardan Ankara’dan taşınarak memleketleri Malatya’ya dönmek zorunda kaldı.