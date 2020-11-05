Samanyolu Haber /Gündem / Virüse yakalanan Soylu son sağlık durumunu açıkladı /05 Kasım 2020 21:50

Virüse yakalanan Soylu son sağlık durumunu açıkladı

Ailesiyle birlikte koronavirüse yakalanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada kendisinin tedavisine evde devam edileceğini, eşinin ve karısının ise test sonucunun negatife döndüğünü belirtti.

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Bir süre önce eşi ve kızıyla birlikte koronavirüse yakalanan ve hastaneye kaldırılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama geldi. Eşinin ve kızının koronavirüs testinin negatife döndüğünü belirten Soylu, tedavisine evde devam edileceği bilgisini de paylaştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ve Ankara Şehir Hastanesi sağlık çalışanlarına teşekkür eden Süleyman Soylu, tedbir ve temkin uyarısında da bulundu.

Soylu'nun açıklaması şöyle:


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