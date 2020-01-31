Virüsle mücadele eden Çin'de ordu devreye giriyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni koronavirüs salgınının önlenmesi ve kontrolü konusunda orduya talimat verdi.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Şi, ordunun, Hubei Eyaleti Vuhan'daki yeni koronavirüs salgını sonrasında ortak önleme ve kontrol mekanizmasını hızla başlattığını ve salgınla mücadele etmek için elit sağlık ekipleri gönderdiğini söyledi.





Çin Devlet Başkanı, salgını önleme ve kontrolünün karmaşık olduğunu ve silahlı kuvvetlerin sorumluluklarını üstlenmelerini ve yerel yetkililere salgınla mücadelede etkin olarak yardımcı olmalarını istediğini söyledi.





Salgının başlamasının ardından Vuhan'da yeni koronavirüs ile enfekte olmuş hastaların tedavisine adanmış geçici bir hastane olan Huoshenshan Hastanesi'nin inşası başlamıştı.