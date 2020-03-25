Samanyolu Haber /Sağlık / Virüsler yüzeyde 17 gün hayatta kaldı /25 Mart 2020 10:29

Virüsler yüzeyde 17 gün hayatta kaldı

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüsün (Covid-19) bazı yüzeylerde daha önce açıklanandan çok daha uzun süre kalabildiğini açıkladı.

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Japonya ve California'daki yolcu gemilerinde yapılan incelemelerde tahliyeden 17 gün sonra bile kabinlerde virüsün izine rastlandığını bildirildi.

CDC'nin yeni raporunda, Japonya'nın Yokohama kenti açıklarında karantina süresi dolduktan sonra yolcuların tahliye edildiği gemide, dezenfeksiyon işlemi yapılmadan önce virüsün RNA örnekleri bulunduğunu açıkladı.

Bulgular hem hastalık belirtisi gösteren hem de belirti göstermeyen yolcuların odalarında bulundu. Ancak rapor, "bu yüzeylerden hastalığın bulaşıp bulaşamayacağına dair yeterli bilgi olmadığının" da altını çizdi. CDC'ye göre bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Daha önceki araştırmalara Covid-19 hastalığına neden olan yeni tip koronavirüsün plastik ve paslanmaz çelik gibi yüzeylerde 3 güne kadar "canlı" kalabildiğini göstermişti.

Virüsler aslında hayatsal faaliyetleri yerine getiremedikleri için canlı kabul edilmiyor. Virüsün çoğalabilmesi için başka bir canlıdaki yaşayan hücreleri ele geçirmesi gerekiyor. Canlı dışına çıkan virüsler ise başka bir canlının vücuduna girene kadar belli bir süre aktifliğini koruyabiliyor.
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