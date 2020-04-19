Virüsü yaymakla suçlanan Çin'deki laboratuvardan Trump'a cevap geldi

ABD medyasının yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çıkış yeri olan Çin'in Vuhan kentindeki yüksek güvenlikli viroloji laboratuvarından yayıldığı iddialarına geniş yer vermesi, buna Nobel Tıp Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier'in destek vermesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın rağbet etmesinin ardından, hedefteki kurum sessizliğini bozdu.





Çin devlet radyo televizyonu CGTN'ye konuşan Vuhan Viroloji Enstitüsü Başkan Yardımcısı Yuan Zhiming, suçlamaları 'insanların kafasını karıştırmaya yönelik komplo teorisi' diye niteleyerek reddetti.





‘ÇOK SIKI DÜZENLEMELER VE KONTROLLER VAR’





"Virüs araştırmaları yapan insanlar olarak enstitüde ne tür araştırmalar yürütüldüğünü, enstitünün virüsleri ve numuneleri nasıl kontrol ettiğini çok net biliyoruz. Baştan beri söylediğimiz gibi, virüsün bizden çıkmış olması ihtimali yok" diyen Vuhan Viroloji Enstitüsü Başkan Yardımcısı ekledi:





"Araştırmalarımız çok sıkı mevzuat rejimine ve mesleki ahlak kurallarına bağlıdır, o yüzden kendimizden eminiz."





‘AHLAKİ DEĞİL’





Yeni tip koronavirüsün 'laboratuvarda üretilmiş, yani insan yapımı olabileceği' savını da reddeden Yuan Zhiming, bazılarının pandemiyi Vuhan merkezli diye 44 milyon dolarlık laboratuvarla bağlantılandırdığını, ancak 'insanları kasten yanlış yönlendirmenin ahlaki olmadığını' dile getirdi.





ABD Başkanı Donald Trump, cuma günkü açıklamasında, yönetiminin yeni tip koronavirüsün kökenlerini araştırdığını söyleyerek bu meselenin etrafında 'çok sayıda acayip şeyin döndüğünü', Vuhan'daki laboratuvardan çıkmış olması ihtimalini 'mantıklı' bulduğunu dile getirmişti.





Öncesinde ABD'de hem genelkurmay başkanı hem de basın istihbaratçıların bu ihtimali çok ciddi şekilde araştırdıklarını duyururken, Beyaz Saray'dan bir kaynak CNN'e "Ne zaman salgın patlak verse virüsün laboratuvardan kaçtığını söyleyen biri çıkar" demişti.





‘NOBEL ÖDÜLLÜ DOKTOR REDDETTİ’





Ardından 2008'de Nobel Tıp Ödülü'nü alan Fransız doktor Luc Montagnier, yeni tip koronavirüsün Vuhan'da hayvan pazarından ortaya çıktığına inanmadığını söylemişti.





Luc Montagnier, "Kovid-19, Vuhan'daki laboratuvardan üretildi. Bu laboratuvar, 2000'li yıllardan beri koronavirüs hakkında uzmanlaştı" demişti.





FRANSA CUMHURBAŞKANLIĞI: KANIT YOK





Bunun üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisinden bir yetkili şu açıklamayı yapmıştı:





"Şunu açıklığa kavuşturmak isteriz ki, Kovid-19'un kökenleri ile Vuhan'daki bir P4 laboratuvarının çalışmaları arasında bağlantı olduğuna dair son zamanlarda ABD medyasında dolaşımda olan enformasyonu teyit eden olgusal bir kanıt bugüne dek bulunamamıştır."





P4, salgın hastalıklar araştırmalarında en yüksek biyogüvenlik düzeyi anlamına geliyor.





Fransa 2004 yılında Çin'le Vuhan'da P4 laboratuvarı kurma konusunda anlaşma yapmıştı.