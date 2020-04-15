Virüsün AB'ye maliyeti 3 trilyon euro





Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.





Leyen, salgın nedeniyle AB ülkelerinde uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin sağlık sistemlerine ciddi biçimde yardımcı olmakla birlikte büyük bir ekonomik maliyet ortaya çıkardığını söyledi.





Kovid-19 sonucunda küresel ticaretin yavaşladığını hatırlatan von der Leyen, Avrupa'da çeşitli ticari işletmeler ve fabrikaların kapalı olduğunu anımsattı.





Von der Leyen, Avrupa'da ekonomik aktivitenin aşamalı biçimde başlaması gerektiğini söyledi.





Avrupa'da malların serbest dolaşımının çok önemli olduğunu anlatan von der Leyen, "Tek Pazar'ın tekrar çalışması gerekiyor." ifadelerini kullandı.





Kovid-19 ile mücadele için AB ülkelerinin sağlık sistemlerini güçlendirecek ve şirketleri destekleyecek çeşitli adımlar attıklarına dikkati çeken von der Leyen, "AB'de Kovid-19 ile mücadeleye yönelik önlemlerin maliyeti 3 trilyon avroyu buldu." dedi.