Virüsün bulunmasından bir yıl geçti: Çin, koronavirüsün kökenini başka yerde arıyor

Çin devlet medyası, Guardian gazetesinin haberine göre koronavirüsün olası kökenleri hakkında yoğun bir şekilde haber yapıyor ve Aralık 2019'dan önce Çin sınırları dışında bulunan olası hastalık vakalarına ilişkin araştırmalar yayınlıyor.





Resmi People's Daily gazetesi, geçen hafta bir Facebook gönderisinde "mevcut tüm kanıtların koronavirüsün merkezi Çin'in Wuhan'ında başlamadığını gösteriyor" iddiasında bulundu.





Eskiden Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nde baş epidemiyolog olan Zeng Guang, "Koronavirüsün ilk tespit edildiği yer Wuhan'dı, ancak ortaya çıktığı yer değildi" diyor.





Dışişleri bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian ise "Çin vakaları ilk bildiren ülke olmasına rağmen, bu virüsün Çin'de ortaya çıktığı anlamına gelmiyor" dedi ve ekledi:





"Menşei izleme, birden çok ülke ve bölgeyi kapsayabilecek devam eden bir süreçtir."





"Kökeni Hindistan yarımadası" iddiası





Çinli bilim insanları Lancet'e "Wuhan, insandan insana Sars-CoV-2 aktarımının ilk gerçekleştiği yer değil" iddiasında bulunan bir makale bile sundular. (Makale henüz tıp literatürü hakemleri tarafından onaylanmış değil.)





Makaleye göre ilk vaka "Hindistan Yarımadası" nda olmuş olabilir.





Batılı bilim insanları ise, virüsün Çin dışında bir kökene sahip olduğu iddialarına pek güvenmiyor.





DSÖ: İddialar oldukça spekülatif

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) sağlık acil durum programı direktörü Michael Ryan geçen hafta, hastalığın Çin'de ortaya çıkmadığını iddia etmenin "oldukça spekülatif" olacağını söyledi.





Cenevre'de bir haber brifingine verdiği demeçte, Ryan "İnsan vakalarının ilk ortaya çıktığı yerde araştırmalara başlandığı halk sağlığı açısından açıktır" dedi.







