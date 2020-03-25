Samanyolu Haber /Gündem / Virüsün kaynağı olan pazarla ilgili korkutan uyarı: Kötüsü gelebilir /25 Mart 2020 11:51

Virüsün kaynağı olan pazarla ilgili korkutan uyarı: Kötüsü gelebilir

Uzmanlar, buna benzer pazarlara getirilen vahşi hayvanların sağlıksız istiflenmesi ve beslenme alışkanlığı bırakılmadığı sürece daha ölümcül virüslerin gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.

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Yeni tip koronavirüs dünyaya adeta kan ağlatıyor. Virüs, ölümcül bir şekilde etkisini arttırmaya devam ediyor. Henüz tam anlamıyla ilacı bulunmayan virüle ilgili uzmanlar "Sırada ne var?" sorusunu sormadan edemiyor. Bir sonraki salgın, corona virüsünden bile rahatsız edici olabilir.

Binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan, ülkeleri sınırlarını kapatmaya ve insanları evlerine kilitlenmeye zorlayan virüs, yıkıcı etkisini sürdürüyor.

Çin'de Aralık ayında ortaya çıkmasından bu yana, ölümcül hastalık Antarktika hariç tüm kıtaları etkiledi. Virüs hükümetleri, yayılmasını önlemek için aşırı önlemler almaya zorladı.

Ancak koronavirüsü, binlerce kişinin hayatını alan ilk katil virüs değil. Ve muhtemelen son olmayacak.

On yıllar boyunca, hastalıklar endişe verici bir şekilde ortaya çıkarak dünyaya yayıldı. Kaynak genellikle Çin oldu. Virüsn Çin'den dünyaya yayılması filmlere bile konu oldu.


 
1,4 milyar insana ev sahipliği yapan Çin'deki yeme alışkanlıkları, bu hastalıkların çıkış noktası. Çin'de halk, etlerini hastalık saçan hayvan pazarlarından satın alıyor.

Kötü kokulu pazarlarda, egzotik hayvanlar ve kaçakçılıkla ülkeye getirilmiş nesli tükenmekte olan canlılar, kafeslerde istifleniyor.

Ve yeni virüsler üreyerek mutasyona uğruyor, ardından da insanlara bulaşıyor. Bu virüslerin her birinin ölümcül sonuçları oluyor. Ancak bu, hayvan pazarlarında virüslerinin nasıl doğduğunun hikayesi değil.

Çin'deki hayvan pazarları, esas olarak iki nedenden ötürü hastalık saçıyor. Birincisi, vahşi doğada doğal ortamlarında buluşmayan hayvanları bir araya getiriyor olması. İkincisi ise, bu hayvanların içinde tutuldukları iğrenç koşulların bir araya gelmesi.

Çinli yetkililer, corona virüsünün mega şehirlerdeki yüz binlerce insanın enfekte ettiğini anladıktan kısa bir süre sonra Wuhan'daki Huanan Pazarı'nı hızla kapattılar.

Ama bu adım yeterli olmadı. Birkaç gün içinde virüs şehirde binlerce kişiyi enfekte etti ve dünyaya hızla yayılmaya devam etti. Şimdiyle binlerce kilometre uzaktaki ülkeleri harap ediyor.


 
Houston-Downtown Üniversitesi'nde Doğu Asya Siyaseti doçenti olan Peter Li, Daily Star gazetesine yaptığı açıklamada, hastalığın tekrar yayılmasını önlemek için bu tehlikeli pazarlara hayvan sağlayan tedarik zincirlerinin her birinin parçalanması gerektiğini söyledi.

"Yaban hayatı pazarlarının yasaklanması önemli bir adım. Ama yeterli değil. Çin'de yaban hayatı ticareti, yasadışı avcılık ve istifçiliği temel alıyor. Buna ek olarak, uzun mesafeli nakliye, pazarlarda satış, restoranlarda ve yol kenarındaki tezgahlarda kesim ve işleme... Yasakların tkili olabilmesi için zincirin halkalarının her birinin kopması gerekir."

Bu iğrenç pazarlardan ortaya çıkan tek hastalık corona virüsü değil. 2002 yılında dünya, güney Çin'de ortaya çıkan bir başka virüs tarafından yıkıma uğratılmıştı: SARS.

Uzmanlar virüsün merkez üssünü bulmak için varını yoğunu ortaya koydu. Sonuca ulaştıklarında ise fazla şaşırmadılar: Virüsün çıkış noktası bir hayvan pazarıydı.

Dünya Sağlık Örgütü, hangi hayvanın salgının kaynağı olduğunundan emin olmasa da, "Yarasalar, diğer hayvanlara (misk kedileri) ve onlar da Çin'in Guangdong bölgesindeki insanlara bulaştırmış olabilir" açıklamasında bulundu.
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