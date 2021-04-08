Samanyolu Haber /Sağlık / "Virüsün kirli yüzeyden bulaşma riski 10 binde 1'den az" /08 Nisan 2021 21:31

"Virüsün kirli yüzeyden bulaşma riski 10 binde 1'den az"

Koronavirüsün bulaşma yolları tartışılmaya devam ederken ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Rochelle Walensky tarafından yapılan açıklamada virüsün kirli yüzeylere dokunulması sonucu bulaşma riskinin 10 binde 1'den az olduğunu söylediği belirtildi.

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) kirli yüzeylere dokunulması sonucu bulaşma riskinin 10 binde 1'den az olduğunu söyledi.

CDC Direktörü Rochelle Walensky, yaptığı açıklamada, "Kirli yüzeyler ve nesnelerle temas yoluyla Covid-19'a neden olan virüsten etkilenilebilir ama bulgular, bu şekilde enfekte olmanın düşük olduğunu gösteriyor" dedi.

CDC, güncellediği kılavuzunda, Covid-19'un kirli yüzeylere dokunulması sonucu bulaşma riskinin 10 binde 1'den az olduğunu bildirdi.

Uzmanlara göre virüs, esasen havada asılı kalan büyük ya da küçük damlacıklar halinde solunum yoluyla bulaşıyor.

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