Samanyolu Haber /Ekonomi / Vites manuel, debriyaj yok! /09 Temmuz 2020 13:02

Vites manuel, debriyaj yok!

Güney Koreli otomotiv devi Hyundai "debriyajsız düz vitesli" modeli Venue ile isminden çok söz ettirecek.

SHABER3.COM

Hyundai hem debriyajsız hem de düz vitesli otomobili ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Haftalık otomobil dergisi Autocar’ın Hindistan edisyonunda yayımlanan habere göre vitesli araçlardaki ile aynı vites kolu olan Venue'nun sadece fren ve gaz pedalı bulunuyor. 

MANUEL ŞANZIMAN KONFORU

Otomobil, Hindistan pazarında 1 litrelik T-GDI motoruyla uyumlu olarak satışa sunulacak. 

Güney Koreli otomotiv devinin bu şekilde Hindistan’ın karmaşık ve yorucu trafiğinde müşterilerine manuel şanzıman konforu sunmayı hedeflediği belirtiliyor.



Akıllı Düz Şanzıman (Intelligent Manuel Transmission – iMT) olarak geçen bu sistem, kompakt olarak bünyesinde Transmission Control Unit (TCU) isminde bir yöneticiye sahip. Bu sayede otomobil siz vites değiştirme durumunda olduğunuzda hidrolik aktüatöre sinyal gönderip debriyajı devreye sokuyor.


Hyundai ile ortaklığı bilinen bir diğer Güney Koreli marka Kia ise bu şanzımanı Sonet SUV modelinde kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.

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